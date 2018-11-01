[인사] JTBC 外

[중앙그룹]
◆JTBC▶미디어비즈본부장 이준무▶JTBC 편성팀장·JTBC4채널팀장 윤희웅
◆JTBC 플러스▶광고마케팅담당 곽도훈▶엘르광고마케팅팀장 정명동▶코스모폴리탄〃유상규▶바자〃임용규▶에스콰이어〃김재원▶S&P랩장 박정윤▶스튜디오닷팀장 박지우▶브랜드마케팅팀장 이지애▶뉴비즈팀장 김서희▶경영관리팀장 최양수▶코스모폴리탄편집팀 디지털디렉터 성영주▶엘르아트디렉터 변은지▶스튜디오닷팀 크리에이티브디렉터 박해미
◆JTBC 콘텐트허브▶마케팅솔루션본부장 이권재
◆JTBC 미디어컴▶TMM본부장 우용석▶영업본부장 박찬식▶TMM센터장 김효원▶경영지원실장 하영진▶영업국장 서강욱▶마케팅솔루션국장 성치열▶영업1팀장 문성진▶영업2팀장 김종원▶영업3팀장 강철원▶영업4팀장 조영진▶영업기획팀장 이상진▶크리에이티브팀장 이은성▶마케팅솔루션1팀장 이종민▶경영기획팀장 홍순주▶경영지원팀장 구본민
◆미디어링크▶커넥팅본부장 오영민▶커넥팅국장 안호엽▶커넥팅1팀장 류효상▶커넥팅2팀장 박천우▶커넥팅3팀장 윤왕재▶커넥팅기획팀장 김태완▶마케팅솔루션2팀장 서지아▶디지털운영팀장 김병국▶전략팀장 정효성