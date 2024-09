[issue&] 임상연구 통해 한방 면역요법·암치료 선도

소람한방병원은 한·양방 협진 면역치료의 안전성과 유효성을 입증하기 위해 지난해 소람한의약연구소를 개소했으며, 한약재의 안전성 검증 연구를 시행하고 있다.

소람한방병원

실제 소람한방병원에서는 한의약연구소를 통해 임상연구를 시행하며, 인체 유효·유해 성분 검사 시험을 통과한 약재만 사용한다. 또 환자의 체질과 증상에 맞는 맞춤 약재를 처방하기 위해 이를 시스템화하는 작업을 하고 있다.

지난 6월에는 SCI(E)급 학술지인 EXPLORE : The Journal of Science and Healing(SCI(E)급 저널, IF 1.363)에 ‘폐 전이가 있는 간암환자에 대한 한양방 병용치료 증례 논문’을 게재하는 등 한의학의 우수성을 알리는 작업을 하며 인체면역세포에 미치는 한방면역치료의 효과 및 기전을 탐색하고 한의학 암 치료의 표준화를 위해 노력한다.

소람한방병원은 면역요법의 선두주자로 한방 치료만 고집하지 않고 1대 1 맞춤형 치료에서 한방과 양방의 시너지 극대화에 초점을 맞추고 있다. 온코써미아, 셀시우스의 고주파온열치료 기기 4대를 보유하고 대학병원급의 치료를 제공한다. 또 고압산소치료·소람약침·비훈요법·셀레늄요법 등 한양방 통합 치료를 시행한다. 항암 치료의 부작용 억제, 표적치료 효과 제고, 암의 전이와 재발 방지로 환자의 삶의 질을 높이는 치료를 목표로 한다. 또 재활물리치료실을 운영하고 있다.

