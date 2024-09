[2018 소비자의 선택] 스테인리스 직수관, 이중 살균으로 오염 차단

SK매직의 all in one 직수 얼음정수기(WPUI210)와 all in one 직수정수기(WPUA710)가 ‘2018 소비자의 선택’ 정수기 부문 대상을 차지했다. 3년 연속 영예를 안았다.

SK매직 all in one 직수 정수기 #SK매직 all in one 직수 얼음정수기

‘SK매직 all in one 직수 얼음정수기’는 직수 냉수·온수·정수뿐 아니라 직수로 얼음까지 구현했다. 물이 흐르는 직수관을 스테인리스 소재로 만들어 미세 플라스틱의 2차 오염이 없다. 2시간마다 99.9% 살균되는 코크 살균을 하며, 출수할 때마다 한 번 더 UV LED 살균을 한다. 하루에 600개 이상의 얼음을 만들 수 있다.

‘SK매직 all in one 직수 정수기’는 SK매직의 3세대 모델이다. 냉수·온수·정수가 직수로 나오며, 폭 17cm의 슬림 사이즈다. 스테인리스 소재 직수관을 사용했고, 2시간마다 코크 살균, 출수 시마다 출수 살균을 제공한다.

