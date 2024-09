한국에는 유난히 팰리스나 빌라, 맨션이 많다. 대체로 아파트나 연립주택의 이름에 이런 거창한 느낌을 주는 단어(grand sounding words)가 자주 활용된다.

맨션 mansion이나 빌라 villa는 한국에서 2~4층 짜리 연립주택의 이름으로 자주 쓰인다.

하지만 미국이나 영국에서는 쓰이는 의미는 조금 다르다. 맨션은 대체로 상당한 부자이거나 이름이 알려진 셀러브리티가 사는 저택을 말한다.

Media reports say an intruder outside the mansion of supermodel Miranda Kerr has been shot by a security guard, and Kerr wasn’t home at the time. A Los Angeles Sheriff’s Department spokesman said that an intruder at a Malibu residence Friday was shot three times after he stabbed a security guard late-morning Friday.

(2016년 10월 17일 AP ‘Miranda Kerr home invasion foiled by guard’ 중에서)