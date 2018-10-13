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중앙SUNDAY 뉴스

[인사] 행정안전부 外

중앙선데이

입력

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605호 08면

◆행정안전부<국장급 전보>▶안전관리정책관 안영규▶재난관리정책관 최복수<과장급 전보>▶기획재정담당관 김한수▶법무담당관 여중협▶혁신기획과장 배일권

◆산업통상자원부<실장급 승진>▶무역투자실장 김선민<과장급 전보>▶국가기술표준원 국제표준과장 한상미

◆기상청▶국립기상과학원장 주상원

◆대전광역시<지방이사관>▶의회사무처장 양승찬<지방부이사관>▶교통건설국장 박제화

◆제주특별자치도▶도시디자인담당관 김성은▶미래전략과장 한영수▶물정책과장 김성제▶도립미술관장 최정주▶디지털융합과 스마트시티팀장 박찬혁

◆전라남도<지방부이사관>▶관광문화체육국장 김명원▶한국전력공사 파견 주순선▶나주시 부시장 위광환<지방서기관>▶정책기획관 윤진호▶광주전남연구원 파견 조재윤

◆세종문화회관<사장직속>▶E.S추진단장 이종민▶홍보마케팅팀장 오정화<경영본부>▶정책기획팀장 김영환▶경영지원팀장 문경아▶재무회계팀장 한성국<공연예술본부>▶공연예술본부장 김희철▶예술단지원팀장 이향순<문화사업본부>▶문화사업본부장 문정수▶예술교육팀장 임연숙▶전시팀장 신동준▶꿈의숲아트센터팀장 정윤상▶삼청각사업TF팀장 김주석

◆KBS<센터장급>▶드라마사업부장 문보현

◆한국철도시설공단▶수도권본부장 장봉희▶충청본부장 이종윤▶건설본부 건설계획처장 김용두

◆한국생명공학연구원▶전북분원장 김차영▶생물자원센터장 김성건

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