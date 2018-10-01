[인사] 중앙홀딩스 外

[중앙그룹]
◆중앙홀딩스▶브랜드담당 남궁유
◆조인스중앙▶IT부문 대표·중앙홀딩스 기술 · IT담당 송영국
◆JTBC▶엔터콘텐트사업실장·엔터뉴스팀장 이경란▶사업운영팀장 김유석▶디자인실장 김혜진▶브랜드팀장 이혜연▶콘텐트디자인팀장 김은호▶브랜드UX팀장 김지연
◆JTBC 미디어텍▶보도제작부문대표 김종혁▶방송기술부문대표·미디어기술본부장·JTBC기술담당 박홍재▶제작기술본부장 박수진▶영상편집팀장 김황주
◆해양수산부▶중앙해양안전심판원 심판관 이상우▶〃동해지방해양안전심판원 원장 정대율▶인천지방해양수산청 항만정비과장 배길중
◆농촌진흥청▶국립식량과학원 남부작물부장 조현석▶국립농업과학원 농업생명자원부 생물안전성과장 강현중
◆특허청▶특허심판원 심판관 엄태민
◆경기도▶환경국장 이춘구▶여성가족국장 이연희▶복지여성실장 김복자▶소통협치국장 류인권▶감사담당관 이동재▶안전기획과장 박원철▶사회재난과장 김용복▶특별사법경찰2과장 김영수▶자치행정과장 권금섭▶재산관리과장 김민경▶청년복지정책과장 김종근▶미세먼지대책과장 한현희▶가족다문화과장 직무대리 이상락▶보육정책과장 남상덕▶보육청소년담당관 고봉태▶균형발전담당관 허승범▶회계담당관 임순택▶일자리정책과장 김태현▶창업지원과장 박상일▶외교통상과장 송용욱▶DMZ정책과장 윤정식▶민관협치과장 최창호▶남한산성세계유산센터소장 최병길▶기후에너지정책과장 윤중환▶사회적경제과장 공정식▶북부재난안전과장 하재경▶친환경급식지원센터장 김성년▶상하수과장 김동국
◆제주특별자치도▶소통혁신정책관 김승철▶보건복지여성국장 임태봉▶성평등정책관 이현숙▶장애인복지과장 강석봉▶김창열미술관팀장 안규식
◆원자력안전위원회<국장급 전보>▶기획조정관 장보현▶방사선방재국장 김성규<과장급 승진>▶안전기준과장 최수진
◆한국신문윤리위원회▶심의실장 유규하▶심의위원 김기홍
◆조선대학교▶부총장 김재형▶기획조정실장·대학특성화지원센터장 한지영▶교무처장 홍성금▶연구처장·산학협력단장 김춘성▶취업학생처장·대학일자리센터장 이승권▶대외협력처장 김수관▶인사혁신처장 김재형▶치과병원장 손미경
◆배재대학교▶교무기획부총장 김도완
◆가톨릭평화방송·평화신문▶경영관리국 자료심의부 차장 오대석▶마케팅국 선교후원부 차장 신영미
◆KBS▶성평등센터장 이윤상▶보도본부 통합뉴스룸[방송] 라디오뉴스제작부장 유성식▶〃통합뉴스룸[취재] 사회1부장 최정근▶제작본부 TV프로덕션3 프로덕션3시사데스크부장 이내규
◆YTN<본부장급>▶경영본부장 우장균▶보도혁신본부장 조승호<실국장급>▶디지털센터장 김동민▶감사실장 이현직▶시청자센터장 강성웅▶기획조정실장 김용섭▶경영지원실장 홍성혁▶마케팅국장 설명수▶미디어사업국장 이병식▶타워사업국장 조항윤▶디자인센터장 서영석▶편성제작국장 방병삼▶기술국장 이광희▶해설위원실장 송태엽▶라이프국장 호준석▶글로벌센터장 권영희▶사이언스TV국장 지순한