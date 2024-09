정상회담 전날, 트럼프에 배달된 김정은 편지

미국 정부가 남북정상회담 결과를 반기며 북한과의 협상에 즉시 착수하겠다고 밝혔다.

폼페이오, 별도 성명 내고 "북미협상 즉각 참여" 선언 #선언에 없던 '영변 모든 시설 미국과 IAEA 사찰단 참관' 강조 #2021년 1월 내 비핵화 완료를 '북 약속'으로 공식 명기해 쐐기

당장 19일 오후(현지시간) 마이크 폼페이오 장관은 북한의 이용호 외상에게 다음주 뉴욕 유엔총회에서 만날 것을 제안했다. 또 스티븐 비건 대북특별대표가 최대한 이른 시기에 오스트리아 빈에서 북한의 카운터파트와 비핵화 협상에 나설 전망이다.

마이크 폼페이오 미 국무장관은 19일 오후(현지시간) 발표한 '문재인 대통령과 김정은 국무위원장 간 정상회담 결과에 붙여'란 제목의 성명에서 이 같이 밝히고 "평양에서의 성공적 회담 결과에 축하의 말을 전한다"며 "미국은 북미 관계를 전환하기 위한 협상에 즉각 참여할 준비가 돼 있다"고 강조했다.

도널드 트럼프 대통령도 이날 백악관에서 "김정은과 곧 만날 것이냐"는 기자 질문에 "우리는 그럴 것(We will be)"이라고 말했다.

남북 정상이 공동선언에서 밝힌 '동창리 엔진시험장, 미사일 발사대 참관 하 영구 폐기', '조건부 영변 핵 시설 영구 폐기'를 토대로 미 정부가 북한과의 협상에 다시금 팔을 걷어부치고 나선 양상이다.

폼페이오 장관이 성명에서 밝힌 내용 중 주목할 것은 크게 두가지.

첫째는 동창리 뿐 아니라 영변 핵시설에 대해서도 '미국과 국제원자력기구(IAEA) 사찰단 참관 하에(in the presence of U.S. and IAEA inspectors)'란 단서를 달았다는 점이다. '평양 공동선언'에는 없는 대목이다.

그는 "우리는 문 대통령과 김 위원장이 미국과 IAEA 사찰단의 참관 아래 영변의 모든 시설을 영구히 해체하는 것을 포함, 한반도의 완전한 비핵화에 대한 싱가포르 공동성명을 재확인한 것을 환영한다"고 강조했다.

폼페이오의 설명은 트럼프 대통령이 공동선언이 발표된지 1시간 여만에 트위터를 통해 "최종협상에 필요한(subject to final negotiations) '핵 사찰(Nuclear inspections)'을 허용하기로 합의했다"고 '공동선언'과 다른 반응을 불쑥 내놓은 배경이 뭔지를 시사하는 대목이다.

정의용 청와대 국가안보실장이 "남북정상이 공식 발표된 내용 외에도 더 많은 비핵화 관련 논의를 했다"고 한, 이른바 '+α'의 메시지는 '영변 사찰 수용'이었다는 분석이 나온다.

이와 관련 트럼프 대통령은 이날 기자들에게 "나는 김정은(북한 국무위원장)으로부터 엄청난 서한을 받았다. 여러분 아시다시피 그것은 3일 전(미국시간 16일)에 배달됐다. 우리는 북한과 관련해 엄청난 진전을 이루고 있다"고 거듭 강조한 점은 의미심장하다.

즉 미 정부는 이미 북한 측의 친서, 혹은 한국을 통해 '영변 사찰 허용' 의사를 전달받았고, 이를 돌파구 삼아 북미협상을 재개하기로 방침을 굳히고 있었다는 관측이 가능하다.

이날 성명에서 "이런(풍계리와 영변 핵 사찰단 수용) 중요한 약속들에 기반해 미국은 협상에 나설 즉각 참석할 것"이라고 '전제 조건'을 깐 것도 같은 맥락이다. 비건 특별대표가 IAEA 본부가 있는 빈에서 협상을 가동하는 것도 이 때문으로 보인다.

다만, 그동안 미 정부는 영변 뿐 아니라 '북한 내 모든 핵 무기·시설·물질의 (리스트) 신고 및 검증'을 협상의 조건으로 내걸어왔던 만큼 미국 내에선 "결국 북한에 밀린 것"이란 우려섞인 시선도 상당하다.

또 하나 폼페이오 장관의 성명에서 눈여겨 볼 대목은 북한의 비핵화 시한을 2021년 1월, 즉 트럼프 대통령의 첫 임기 내로 못박은 점이다. 이 또한 '평양 공동선언'에는 명기돼 있지 않다. 정의용 국가안보실장 등 남측 특사단의 입을 통해 김 위원장의 '트럼프 임기 내 비핵화 의지'가 전해지긴 했지만, 미 정부가 이를 '북한의 약속'으로 공식 명기화한 것은 처음이다.

폼페이오 장관은 "2021년 1월까지 완성될 북한의 신속한 비핵화 과정을 통해 북미 관계를 변화시키는 한편 한반도의 지속적이고 안정적인 평화체제를 구축하기 위한 협상의 출발점이 될 것"이라고 강조했다.

이에 따라 오는 24일 뉴욕에서의 한미정상회담에선 문 대통령이 트럼프 대통령에게 북한의 '+α'에 대해 보다 직접적으로 설명하고, 반대로 북한이 공동선언에 언급한 '(미국의) 상응하는 조치'에 대한 논의가 집중적으로 이뤄질 전망이다. 그 결과를 갖고 폼페이오 국무장관이 이르면 10월 첫 주에 4차 방북에 나설 가능성이 크다.

가디언지는 이날 "북한이 요구한 (미국의) 상응하는 조치는 분명치 않지만 종전선언과 평화협정이 될 수 있다"고 지적했다.

다만 트럼프 대통령과 김정은 위원장의 2차 북미정상회담 시기는 "굳이 중간선거 전에 무리할 필요없다"는 미 행정부 내 주장도 만만치 않아 다소 유동적인 상황이다.

워싱턴=김현기 특파원 luckyman@joongang.co.kr