태영호 전 영국주재 북한 공사가 18일 트위터 계정을 개설하고 SNS 활동을 시작했다. 마침 이날은 문재인 대통령이 평양을 방문해 김정은 북한 국무위원장과 세 번째 정상회담을 한 날이다.

그는 이날 오후 5시 11분 “반갑습니다. 오늘부터 트위터 시작했습니다. 통일의 그날까지 함께 합시다”라고 첫 글을 남겼다. 영어로도 “태영호입니다. 반갑습니다. 한국의 통일까지 함께 갑시다(This is Thae Yong Ho. Welcome to my Twitter. Let‘s go together until reunification of Korea)”라고 썼다.

프로필에는 ‘2016년 여름 대한민국으로 귀순한 전 영국주재 북한공사 태영호입니다. 책 ‘3층 서기실의 암호’ 저자입니다‘라고 자신을 소개했다. 영어로도 자기소개를 남겼다.

한편 태영호 전 공사는 지난달 개인 블로그인 ’태영호의 남북동행포럼’도 개설해 자신의 칼럼과 강연 등을 소개하고 있다. 그는 첫 화면에 올린 소개 글에서 “통일이 되는 그 날까지 북과 남 사이 소통의 가교가 되고 싶다”고 개설 취지를 밝혔다.

