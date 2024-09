중앙SUNDAY 9.15 문화 가이드

책

헤밍웨이

프랑스 파리에서 스페인 팜플로나와 마드리드, 이탈리아 밀라노와 베네치아, 쿠바 아바나까지, 20세기 소설 미학을 낳은 헤밍웨이의 발자취를 찾아 떠나는 독특한 문학여행기. 소설가 백민석이 헤밍웨이의 시·희곡·소설·에세이·논픽션까지 다양한 작품들을 분석하고 작가의 흔적을 좇아 거주지와 카페, 호텔을 찾아다녔다. 초인적인 삶을 살다간 헤밍웨이의 생애와 작품을 입체적으로 보여주는 전기이자 작품 해설서다.

저자: 백민석

출판사: arte

가격: 1만8800원

한국 현대미술의 정체

윤난지 이화여대 미술사학과 교수가 한국 현대미술의 정체 찾기에 나섰다. 20여 년간 한국 현대 미술을 연구한 결과다. 한국이라는 공간적 맥락과 근현대라는 역사적 맥락 속에서 현대미술이 어떻게 한국적 특성을 투영하고, 구현했는지를 밝힌다. 이우환ㆍ김구림ㆍ박서보ㆍ윤석남ㆍ최정화 등 한국 현대미술작가들의 작품 430점을 도판으로 실어 이해를 높였다.

저자: 윤난지

출판사: 한길사

가격: 3만 8000원

영화

안시성

고구려의 변방 안시성에서 펼쳐진 88일간의 전투를 담았다. 당 태종은 20만 대군을 동원해 안시성을 침공하고, 성주 양만춘(조인성)은 5000명의 군사들과 함께 침략자에 맞선다. 동아시아 전쟁사에서 가장 극적이고 위대한 승리로 전해지는 전투가 펼쳐진다.

감독: 김광식

출연: 조인성 남주혁 박성웅

등급: 12세 관람가

명당

박재상(조승우)는 땅의 기운을 점쳐 인간의 운명을 바꿀 수 있는 천재지관으로 불린다. 그는 명당을 이용해 나라를 지배하려는 장동 김씨 가문의 계획을 막다가 가족을 잃는다. 13년 후 복수를 꿈꾸는 박재상의 앞에 몰락한 왕족 흥선(지성)이 나타나 장동 김씨 세력을 몰아낼 것을 제안한다.

감독: 박희곤

출연: 조승우 지성 김성균

등급: 12세 관람가

공연

연극 ‘운명’

2014년부터 이어져온 국립극단 ‘근현대 희곡의 재발견’ 시리즈 아홉 번째 작품. 우리나라 최초의 영화 극본, 최초의 대중소설을 집필한 작가 윤백남의 작품으로, 1920년대 ‘하와이 사진결혼’의 폐해를 고발하면서 일제강점기 조선인들의 애환을 생생하게 그려낸다.

기간: 9월 29일까지

장소: 백성희장민호극장

문의: 1644-2003

연극 ‘X’

명왕성에서 지구와의 송신이 끊겨 아무것도 할 수 없는 탐사대원들이 지구로부터의 연락만을 기다리며 기지에서 일어나는 이야기. ‘영국 연극의 미래’로 불리는 알리스테어 맥도월의 희곡을 극단 작은신화의 최용훈 연출이 무대화했다. 한국문화예술위원회 ‘베스트앤퍼스트’ 시리즈 중 하나.

기간: 9월 14~ 30일

장소: 대학로예술극장 대극장

문의: 02-3668-0007

클래식

현악 3중주 골드베르크 변주곡

바이올리니스트 이소란(KCO콰르텟 리더), 비올리스트 강윤지(서울시향 수석), 첼리스트 김민지(서울대 교수)가 바흐 골드베르크 변주곡을 현악3중주 버전으로 연주한다. 건반으로 작곡된 이 곡을 작은 공연장에서 현악기의 풍성한 음향으로 재해석하는 무대다.

일시: 9월 17일 오후 8시

장소: 대학로 예술가의집

문의: 02-576-7061

성해라 귀국 플루트 독주회

독일에서 다양한 오케스트라의 객원단원 및 솔리스트로 활약하고 있는 플루티스트 성해라의 11년만의 귀국 독주회. 바흐의 ‘Flute Sonata in b minor, BWV1030’, 윤이상의 ‘가락 for Flute and Piano’ 등을 연주한다. 자매인 피아니스트 성해린이 반주를 맡아 함께 한다.

일시: 9월 16일 오후3시

장소: 금호아트홀

문의: 02-856-0945

전시

두드리고 빚어, 채우다

2009년 필라델피아 크래프트쇼에서 금속부문 작가상을 수상한 강웅기와 금속공예가 김민선, 도예가 송민호가 선보이는 생활공예 시리즈. 구조물을 활용해 전시장을 ‘다이닝’과 ‘리빙룸’이라는 두 개의 공간으로 나누고 실제 사용 가능한 도자기와 금속공예작품 106점을 전시했다. 무료.

기간: 8월 30일~10월 7일

장소: 갤러리로얄

문의: 02-514-1248

미언대의(微言大意)

1960년대 후반 한국 아방가르드 예술을 이끈 이건용(76) 작가와 물질의 상태 그대로를 제시하는 나점수(49) 작가의 2인전. 회화·드로잉·설치 등 80여 점을 볼 수 있다. “현대사회 속에 살면서 원시 부족사회를 꿈꾼다”는 이 작가와 “물질을 긴장시키면 정신이 된다”는 나 작가가 의기투합했다.

기간: 9월 12일~10월 14일

장소: 더페이지 갤러리

문의: 02-3447-0049