남북 "연내 종전선언 추진"···유엔에는 "연내 선언 합의"

남북이 지난 6일 유엔에 공동으로 제출한 ‘판문점 선언’(4ㆍ27남북정상회담 합의문) 영문본이 당초 한국 정부가 공개했던 표현과 달라졌다는 주장이 나왔다. 미국의소리(VOA) 방송이 12일 제기했다. VOA에 따르면 청와대가 회담 직후 공개한 영문본에는 남북이 “올해 안에 종전선언을 위한 3자 또는 4자회담을 연다”는 데 방점을 두고 있는 반면, 남북이 유엔에 제출한 문건에는 “올해 안에 종전선언을 한다”고 단정했다. 미국 정부의 예산으로 운영되는 VOA가 한국 정부의 문서를 놓고 문제를 삼는 자체가 이례적이라는 지적이 나온다.

남북 정상은 지난 4월 27일 정상회담에서 “남과 북은 정전협정체결 65년이 되는 올해에 종전을 선언하고 정전협정을 평화협정으로 전환하며 항구적이고 공고한 평화체제 구축을 위한 남ㆍ북ㆍ미 3자 또는 남ㆍ북ㆍ미ㆍ중 4자회담 개최를 적극 추진해 나가기로 하였다.”(3조 3항)고 합의했다. 청와대는 회담 직후 이를 영문으로 번역하면서 “남북은 종전선언을 위해 남ㆍ북ㆍ미, 남ㆍ북ㆍ미ㆍ중이 참여하는 3자 또는 4자회담을 적극 추진하기로 합의했다”고 했다.(During this year that marks the 65th anniversary of the Armistice, South and North Korea agreed to actively pursue trilateral meetings involving the two Koreas and the United States, or quadrilateral meetings involving the two Koreas, the United States and China with a view to declaring an end to the War)

그런데 남북이 유엔에 제출한 문건에는 “남북이 올해 안에 종전선언에 합의했다”고 적시했다. (The two sides agreed to declare the end of war this year that marks the 65th anniversary of the Armistice Agreement and actively promote the holding of trilateral meetings involving the two sides and the United States, or quadrilateral meetings involving the two sides, the United states and China with a view to replacing the Armistice Agreement with a peace agreement and establishing a permanent and solid peace regime.) VOA는 “3자 혹은 4자회담 개최를 적극 추진하기로 합의했던 판문점선언 원문은 남북 두 정상이 ‘올해 종전선언을 합의했다’는 내용으로 바뀐 채 조태열 주 유엔 한국 대사와 김인룡 북한 대사대리의 공동 서명을 거쳐 유엔총회와 유엔 안보리에 동시에 회람됐다”고 보도했다.

VOA에 따르면 북한은 애초에 조선중앙통신을 통해 공개한 판문점선언 영어 번역본에 “북과 남은 정전협정 65주년이 되는 올해 종전선언을 하기로 합의했다”고 표현했다. (The north and the south agreed to declare the end of war this year, the 65th anniversary of the Armistice Agreement, replace the Armistice Agreement with a peace accord and actively promote the holding of north-south-U.S. tripartite or north-south-China-U.S. four-party talks for the building of durable and lasting peace mechanism.)

외교부는 VOA 보도를 일축했다. 외교부는 “남북은 4.27 남북정상회담 판문점 선언상 정전협정 체결 65주년이 되는 올해에 종전을 선언하기로 합의했다”며 “유엔에 제출된 영문본은 남북이 합의한 국문본에 충실한 번역본”이라고 밝혔다. 청와대가 4·27 정상회담 직후 공개했던 영문본 보다 유엔에 제출된 영문본이 합의 내용에 충실한 공식 문서라는 얘기다. 정상회담 직후 청와대가 공개했던 영문본은 당시 ‘비공식 번역’으로 전제한 상태에서 배포됐다.

권유진 기자 kwen.yujin@joongang.co.kr