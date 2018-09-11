[인사] 목원대학교 外

◆목원대학교▶대외협력부총장 안승병▶교목실장 이광주▶교무처장 신열▶기획예산처장·경영전략실장 여상수▶ 학생처장 임현빈▶입학처장 김윤호▶국제협력처장 박재형▶총무처장 황천수▶관리처장 서관원▶기획예산부처장·전산정보과장 이형주▶열린교육혁신사업단 부단장·기획관리과장 방재인▶장학지원과장 노희자▶시설과장 장순광▶생활관장 임전수▶홍보팀장 권경태▶비서팀장 이재만▶관리과장 최재필▶입학관리과장 김호정▶총무과장 박형주▶취업지원과장 김선명▶국제교류과·국제지원과·국제교육원 과장 김영미▶취창업지원단장 정철호▶사회봉사지원센터·장애학생지원센터 과장 송후섭▶예산조정과장 윤여긍▶경리과장 박성호▶경영정책팀장 함윤직▶산학협력단 과장 송영남▶취업진로센터 과장 심진섭▶학술정보과장 오혜원▶교양지원과장 박춘식▶신학대학장 이희학▶공과대학장 이승용▶사회과학대학장 주인▶사범대학장 김태호▶대학원장·산업정보언론대학원장 김화동▶신학대학원장 권오훈▶신학대학원·신학대학 교학과장 김남숙▶공학교육혁신센터·공과대학·테크노과학대학 교학과장 유창도▶미술·디자인대학·음악대학 교학과장 문정종▶인문대학장 이윤화▶교육대학원장 김태호
◆대구한의대학교▶대외교류처장 정지석▶대외교류처 부처장 변귀남▶〃국제교류팀장 이동안▶기획처장·대학혁신사업단·시범운영사업단장 정성화▶기획처 전략기획팀장·대학혁신사업팀장 조봉수▶산학협력단 연구지원단장 김종문▶〃산학지원단장 권오상▶〃산학협력팀장 최준구
◆한신대학교▶기획처장 주장환▶교무처장·교육혁신원장·교수학습지원센터장 전춘명▶학생처장·장애학생지원센터장·생활관장(오산) 이경옥▶진로취업본부장 류승택▶평생학습중심사업단장·후진학거점센터장·평생교육원장(오산) 신광철▶학보사주간·방송국주간 정해득▶독어독문학과장 오동식▶사회복지학과장 김예랑▶국제경제학과장 전창환
◆한국해양대학교▶해사대학장 송재욱▶국제대학장 신용존▶대학원장 김윤식▶해양금융대학원장 이기환▶도서관장 구모룡▶정보전산원장 김홍승▶ 운항훈련원장 임정빈▶평생교육원장 안웅희▶교양교육원장 홍옥숙
◆국토일보▶총괄부사장 주중석
◆경남매일신문▶광고국 광고부장 박대성
◆파이낸셜뉴스▶디지털미디어본부장·전략기획본부장·이사 임정효▶블록포스트 편집국장 이구순
◆한국생명공학연구원▶오창분원 바이오의약인프라사업부장 김형진▶〃경영지원실장 김용권▶바이오혁신사업부장 이홍원▶기획부장 김정석▶행정부장 윤우근