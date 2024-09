[情 풍성한 한가위 선물] CL균사체 함유 … 세정은 물론 보습·미백까지

씨엘바이오

씨엘바이오는 CL 균사체 배양물을 함유한 ‘씨엘바이오 올인원 크림바(CLBiO ALL IN ONE CREAM BAR)’를 출시해 꾸준한 인기를 누리고 있다.

씨엘바이오 비누는 고급 기능성 천연비누로 씨엘바이오의 핵심원료인 CL(세리포리아락세라타) 균사체 배양물과 99% 천연 유래 성분으로 만들었다. 뛰어난 세정력, 피부 보습, 미백 기능은 물론 다양한 피부트러블 개선 효과까지 갖췄다. 또 샴푸로 사용 시 지루성 두피나 비듬 제거 등 효과도 있다.

미국 FDA의 88가지 유해성분 시험에 합격했으며 지난 2016년 리우올림픽 국가대표 선수단 공식 후원 제품으로 안전성과 기능성을 입증했다. 또 천연소재 성분으로 클렌징은 물론 전신팩, 헤어 샴푸, 보디워시, 쉐이빙 등 가능한 올인원 홈 케어 미용 제품이다.

씨엘바이오 비누는 천연 코코넛유지 성분이 계면활성제의 역할을 해 적은 양으로도 쫀쫀하고 풍성한 거품을 자랑한다. 물러지지 않고 단단해 일반 비누 제품보다 사용 기간이 두 배 이상 긴 것도 장점이다.

씨엘바이오는 추석을 맞아 씨엘바이오 올인원 크림바 제품을 최대 40%까지 할인하는 이벤트를 실시하고 있다. 문의 1800-6639.

중앙일보디자인=송덕순 기자