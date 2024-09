한국국제경영학회 ‘FDI 활성화 세미나’ 개최

(사)한국국제경영학회(학회장 신건철 경희대 교수)가 오는 9월 14일(금) 오후 1시 30분, 서울 소공동 롯데호텔에서 일자리 창출을 위한 FDI(Foreign Direct Investment, 외국인직접투자) 활성화 세미나를 개최한다.

‘FDI를 통한 국제 협력의 새로운 시대: 일자리 창출과 새로운 비즈니스 기회를 중심으로(New Era of International Cooperation through FDI: Focusing on Job Creation and New Business Opportunities)’라는 주제로 개최되는 이번 세미나는 정부 관계자와 각국 대사, 상공회의소 대표, 학계 주요 인사들이 참석해 FDI 활성화 방안 등에 대해 논의할 예정이다.

세미나는 바른미래당 김관영 원내대표(산업통상자원중소벤처기업위원)와 백운규 산업통상자원부장관의 축사를 시작으로, △주한 미국‧일본‧유럽연합‧독일대사 발표 △외국인투자기업 CEO 발표 △정부 및 학계 발표 등의 순서로 진행된다.

신건철 학회장은 “현재 어려움에 직면한 한국경제가 재도약하기 위해서는 외국인투자가 활발히 이루어져야한다”면서 “이번 한국국제경영학회 FDI 세미나를 통해 국내에 보다 많은 신규 일자리가 창출되길 바란다”고 밝혔다.

