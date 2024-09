미국에서 최근 50년 전쯤 세상을 떠난 의원의 이름이 연일 언론을 장식했습니다. 리처드 러셀 전 민주당 상원의원입니다. 상원에서 보낸 38년이란 세월 동안 상원 군사위원회 위원장을 맡기도 했고, 공립학교에 무료로 또는 저가로 급식을 하도록 한 법을 만든 인물로 기억됩니다. 존 F 케네디, 리처드 닉슨 전 대통령의 롤모델이었다고도 하죠. 109년 된 미 국회의사당 사무동 건물은 그의 업적을 기린다는 취지에서 47년째 러셀 빌딩으로 불립니다.

전쟁영웅 기리는 법…한국인 이름 딴 고속도로, 전사자 이름 새긴 맥주 #군복 입은 군인엔 “Thank you for your service”