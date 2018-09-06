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사회 사회일반

[인사] 숙명여자대학교 外

중앙일보

입력

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종합 18면

◆숙명여자대학교▶부총장 성미경▶대학원장·BK21플러스지원사업단장 이명석▶특수대학원장 임재현▶교육대학원장 조정호▶문과대학장 장영은▶이과대학장 김영원▶공과대학장·교육혁신원장·교수학습센터장 최종원▶생활과학대학장 주나미▶사회과학대학장 유종숙▶법과대학장 박수헌▶음악대학장 김미숙▶약학대학장 오승열▶미술대학장 최지만▶기초교양대학장·교무처장 박인찬▶산학협력단 단장 설원식▶〃연구부단장 김용환▶〃산학부단장 최경민▶〃기술사업화센터장 이승희▶기획처장 차용진▶입학처장 신용현▶학생처장·장애학생지원센터장 이혜영▶경력개발처장·대학일자리센터장 옥경영▶사무·관리처장·캠퍼스마스터플랜사업단장 창병모▶국제처장 오준석▶대외협력본부장 심재웅▶중앙도서관장 문시연▶법무감사실장 우병창▶창업지원단장·창업보육센터장·앙트러프러너십센터장 김규동▶숙명문화원장·박물관장 이진민▶인권센터장 박지선▶평가실장 김두헌▶교원양성센터장·교육대학원 교학부장 박소영▶입학기획관리센터장 노호석▶미디어센터장·숙대신보사 주간 육성희▶정보통신센터장·아태여성정보통신원장 임유진▶성평등상담소장·학생생활상담소장 정혜영▶아시아여성연구원장 박소진▶교육혁신원 교육혁신연구센터장 김귀정▶학생지원센터장 정혜련

◆경북대학교▶학생처장 이정태▶국제교류처장 탁원영▶인문대학장 허정애▶사회과학대학장 이채문▶수의과대학장 권오덕

◆강원일보▶광고마케팅국장 김창우▶편집국장 김석만

◆주택금융공사▶상임이사 박정배

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