[속보] 특사단, 김정은 만날 듯

5일 오전 7시 40분 평양으로 출발하는 대북 특사단이 김정은 북한 국무위원장을 만날 것으로 보인다.

미 백악관, "문 대통령이 '김위원장 만나기 위해 특사단 보낸다'고 설명" #문-트럼프 통화 밝히면서 청와대 발표에 없는 '김 위원장 면담' 연급

미 백악관은 4일 오후(현지시간) 대변인 명의의 발표문을 통해 이날 오전 문 대통령과 트럼프 대통령이 50여 분간 전화통화한 사실을 밝히면서 "문 대통령은 '김정은 위원장과 만나기 위해' 내일(5일)평양에 특사단을 보낸다고 트럼프 대통령에게 설명했다(President Moon briefed the President that he was sending a Special Envoy to Pyongyang tomorrow (September 5) to meet with Chairman Kim)"고 발표했다.

이에 앞서 청와대는 두 정상의 대화 내용을 밝히면서 특사단과 김정은 위원장과의 면담에 대해선 전혀 언급을 하지 않았다.

백악관이 이날 발표문에서 '김정은 위원장과 만나기 위해'란 표현을 쓴 것으로 미뤄 문 대통령이 이미 특사단과 김 위원장과의 면담이 약속돼 있음을 트럼프 대통령에 전달했을 가능성이 제기된다.

백악관은 또 발표문에서 "두 지도자는 김정은 위원장이 합의한 것과 같이 북한의 최종적이고 완전하게 검증된 비핵화를(FFVD) 이루기 위한 계속된 노력을 포함 최근의 한반도 상황을 논의했다"고 밝혔다. 두 정상은 또 이달말 유엔총회에서 만나는 데도 합의했다.

워싱턴=김현기 특파원 luckyman@joongang.co.kr