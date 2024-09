‘Son Heung-min to avoid military duty after South Korea with Asian Games’

(한국 아시안 게임으로 입대 피한 손흥민)

‘Son Heung-min: Tottenham star avoids national service following Asian Cup gold’

(아시안 게임 금메달로 군 면제된 토트넘 스타, 손흥민)

아시안게임 축구대표팀이 금메달을 목에 걸던 날, 영국 BBC와 미국 CNN에서는 한국의 금메달 소식을 손흥민 선수의 군 면제 확정 소식으로 대신 전했습니다. 외신에서도 한국만큼이나 손 선수의 병역 면제가 초미의 관심사였던 건데요. 병역 특례 제도가 재조명되면서 그 형평성과 공정성에 질문을 던지는 사람들이 많습니다.

현재 한국에서는 올림픽 3위 이상 입상자, 아시안게임 1위 입상자, 국제예술경연 대회 2위 이상 입상자 등에게 병역 특례 혜택을 주고 있습니다. ‘국위선양’을 했다는 것이 병역 면제의 이유인데요. 문제는 병역 특례제도가 생긴 1973년에서 45년이 지난 지금 국위선양의 개념이 보다 넓어지고 엄격해졌다는 겁니다. 1973년 당시에 비해 2018년 현재 한국은 다양한 분야에서 국위선양이 이루어지고 있습니다. 방탄소년단이 이 논란에 자주 소환되는 이유이기도 한데요. 방탄소년단이 한국인 최초로 빌보드에 두 번이나 올랐지만 병역 특례의 대상은 되지 못하고 있는 것을 두고 형평성에 문제가 있다고 본 겁니다. “예술·체육인만 국위선양을 하는 것이 아닌데 혜택은 그들만 받는 것이 불공평하다”라며 국위선양의 개념을 재정의해야 한다는 목소리가 커지고 있습니다.

병역 특례법 논란의 진원지는 야구 대표팀입니다. 손 모아 기다리던 축구의 ‘군 면제 슛’과 달리 금메달을 딴 야구 선수들의 병역 특례는 눈총을 받았는데요. 실력보다 병역 미필자 선수들을 우선으로 뽑았다는 의혹 때문입니다. 상대적으로 경기 기여도가 낮았는데도 일률적으로 적용되는 병역 특례 혜택에 “야구는 되고 왜 BTS는 안 되냐‘는 주장이 나오게 된 겁니다. 결국 문제는 공정성입니다. 논란이 된 선수 선발과정부터 금메달 무임승차까지 과정은 불공정한데 병역 혜택을 얻어 가니 비판의 목소리가 나오는 거지요.

논란이 거세지자 정부도 병역특례 제도를 재검토하겠다고 밝혔습니다. 오래된 법안인 만큼 공정성, 형평성 문제를 해소하기 위해 법안을 손봐야 한다는 건데요. 온라인에서는 의견이 분분합니다. 다양한 분야에서 국위선양을 한다고 해도 나라를 대표해 출전한 스포츠 선수들과 영리목적으로 활동하는 예술인들을 같은 잣대로 비교할 수는 없다는 의견이 있는가 하면 문제는 ‘병역 특례 꼼수’라는 지적도 있습니다.

문재인 대통령은 취임사에서 ‘기회는 평등하고 과정은 공정하고 결과는 정의로울 것’이라고 말했었지요. ‘노력한 만큼 얻어 가는 것’이 공정성이 된 지금, 대한민국 남자라면 누구나 피할 수 없는 의무에 예외를 만드는 일은 더욱 조심스러운 일이 됐습니다. 보다 엄밀해진 공정성 잣대 앞에서 기회는 평등한지, 과정은 공정한지 좀 더 많이 고민해야 할 것 같습니다.

또 한 가지 지적할 것은 ‘국위선양’이란 단어가 풍기는 개발연대의 추억입니다. 국위선양(國威宣揚)의 사전적 의미는 ‘나라의 위세(威勢)를 널리 드러냄’이지요. 특출한 한두 사람의 세계적 성공은 분명 박수받을 일이지만 그렇다고 나라의 품격이 반드시 함께 높아지는 건 아니잖아요. 예전에 일부 영화가 ‘국뽕’이라는 비판을 받은 적이 있지요. ‘국위선양’과 ‘국뽕’의 거리는 사실 그리 멀리 있지 않습니다. 국민 한 사람 한 사람이 행복하고 잘 살아야 국위도 선양되는 게 아닐까요. 국위가 선양돼야 국민이 행복한 게 아니고. 병역특례의 대전제인 국위선양이란 단어는 국가의 자리, 개인의 자리를 다시 생각하게 합니다. e글중심(衆心)’에서 더 다양한 네티즌들의 목소리를 들어봅니다

