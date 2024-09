[ 번역기도 모르는 진짜 영어 ] 1. 토너먼트(tournament)

'토너먼트'는 경기 운영 방식이 아니다?

영어권에서 토너먼트(tournament)는 한국에서 쓰이는 토너먼트와는 다른 뜻이다.

우리나라에서 토너먼트는 패자는 탈락하고 승자만 다음 라운드에 진출하는 경기 방식이라고 알려져 있다.

하지만 미국이나 영국 현지에서는 토너먼트가 경기 방식이 아닌 일정 기간 치러지는 대회 전체를 가리킨다. 주로 단기간 치러지는 대회를 말한다.

예를 들어 월드컵은 토너먼트 tournament다. ‘US오픈’ 같은 골프 대회도 토너먼트라고 부른다.

하지만 프로야구나 프로축구처럼 연중 진행되는 대회는 토너먼트가 아닌 '리그' (league)라고 한다.

토너먼트 아닌 '녹아웃(knockout)'

우리가 아는 그 ‘토너먼트’, 즉 패자가 탈락하는 경기 방식은 뭐라고 할까. ‘녹아웃’(knockout)이라고 한다.

knock out은 ‘나가떨어지게 만들다, 때려눕히다’라는 뜻의 숙어.

‘녹아웃 스테이지’(knockout stage)는 승자만 다음 라운드로 진출하고 패자는 탈락하는 식으로 경기가 치러지는 단계다. 여기서는 knock과 out을 붙여서 stage를 꾸미는 형용사로 쓰인다.

지난 월드컵을 예로 든다면 32개국이 조별 리그를 마친 다음부터 치러진 16강, 8강, 4강, 결승전이 ‘녹아웃 스테이지’다.

다음은 지난 6월 29일 코리아중앙데일리에 실린 한국과 독일의 경기에 대한 기사의 일부다.

Korea finished its 2018 World Cup campaign with a stunning 2-0 victory against defending champion Germany at Kazan Arena in Russia on Wednesday, though they failed to advance to the tournament’s knockout stage.

직역하면 ‘한국이 2018년 월드컵을 수요일 러시아 카잔 아레나에서 지난 대회 챔피언인 독일에 2대0의 놀라운 승리로 마쳤다. 하지만 대회 16강에 진출하는 데는 실패했다’이다.

위 문장의 ‘they failed to advance to the tournament’s knockout stage’ 라는 구절에서 the tournament는 월드컵 대회 전체를 가리키고, the tournament’s knockout stage는 패자는 탈락하고 승자가 다음 라운드에 진출하는 16강 이후, 즉 녹아웃 방식으로 치러지는 단계를 말했다. advance는 ‘진출하다’는 뜻이다.

조별 리그는 '그룹 스테이지'

그러면 녹아웃 스테이지의 전 단계, 조별 리그는 영어로 뭐라고 표현할까? ‘그룹 스테이지’(group stage)다.

한국에서는 ‘조별 리그’라고 하는 편이 더 뜻이 잘 통하지만 이걸 영어로 ‘그룹 리그’(group league)라고는 쓰지 않는다.

영어에서 리그(league)는 한국에서 쓰는 리그와는 뜻이 다르기 때문이다.

코리아중앙데일리의 비즈니스&스포츠 에디터 짐 불리(Jim Bulley)는 “리그는 연중 계속되는 스포츠 대회를 말한다”며 “한국 프로야구인 KBO나 영국 프리미어 축구 EPL이 리그”라고 설명했다.

리그와 시즌도 다르다. 시즌은 리그가 이뤄지는 시기를 말한다. 따라서 KBO는 리그, 2018년 KBO는 시즌이 된다.

한국에서는 조별 리그를 ‘매치 플레이’나 ‘매치 게임’으로 부르기도 하는데, 이것도 틀린 표현이다. 에디터 짐 불리는 “매치 match와 게임 game은 같은 뜻”이라며 “따라서 매치 게임이나 매치 플레이는 아무 것도 의미하지 않는 동어 반복에 불과하다”고 말했다.

경기 종류에 따라 경기를 매치 match를 쓰는 게 자연스러운 경우도 있고, 게임 game이라고 하는 게 더 자연스러운 경우도 있다.

예를 들어, 축구는 게임과 매치를 다 쓰기 때문에 뭘 써도 별 상관이 없지만, 테니스는 거의 대부분 매치라고 쓴다. 야구는 언제나 게임으로 쓴다.

한국 축구팀은 조 2위로 '녹아웃 스테이지'에 진출했다

이번 2018 아시안게임 축구 기사에서도 tournament가 아시안게임을 가리키는 단어로 쓰였다. 조별 리그 (group stage)에서 한국은 키르기스스탄과 마지막 match를 벌였으며, 손흥민의 결승골로 knockout stage에 진출했다.

다음은 코리아중앙데일리에 실린 관련 기사의 일부다. 그룹 스테이지, 녹아웃 스테이지, 토너먼트가 영어에서 어떻게 쓰이는지 확인할 수 있다.

runners-up은 2위라는 뜻이다. 선수가 한 명인 종목의 경우 runner-up이라고 쓴다.

Tottenham Hotspur star Son Heung-min scored the winner to beat Kyrgyzstan at Si Jalak Harupat Stadium in Bandung, Indonesia, in Korea’s last group stage match at the Jakarta Palembang 2018 Asian Games.

토트넘 핫스퍼의 스타인 손흥민이 인도네시아 반둥의 시 잘락 하루팟 스타디움에서 열린 2018 자카르타 팔렘방 아시안게임 조별 리그 마지막 경기에서 결승골을 기록하며 키르기스스탄을 꺾고 승리했다.

Korea, the defending champions, advanced to the knockout stage as the runners-up in Group E with two wins and one loss. Korea beat Bahrain 6-0 in their opening match but suffered a shocking 2-1 defeat to Malaysia.

지난 대회 우승팀인 한국은 2승1패로 E조 2위로 녹아웃 스테이지에 진출했다. 한국은 첫 경기에서 바레인을 6대0으로 꺾었지만 말레이시아에 1대 2로 충격적인 패배를 당했다.(코리아중앙데일리 8월 22일자 기사 'Taeguk Warriors advance after Kyrgyzstan win' 중에서)

With another hat trick, Hwang Ui-jo is the leading scorer of the tournament, with a total of eight goals at the Asian Games. He is also the first Korean ever to score two hat tricks at an international competition.

또 하나의 해트트릭으로 황의조는 이번 아시안게임에서 8골을 기록하며 득점을 이끌고 있다. 그는 또 한국 선수로는 최초로 국제 대회에서 두 차례의 해트트릭을 기록했다. (코리아중앙데일리 8월 28일자 기사 'Korean men secure semifinal spot with 4-3 win over Uzbekistan' 중에서)



코리아중앙데일리 비즈니스 에디터 Jim Bulley, 박혜민 기자 park.hyemin@joongang.co.kr