박내회 서강대 명예교수(한국고객만족경영학회 회장·사진)가 세계 3대 인명사전 중 하나인 ‘마르퀴즈 후즈 후(Marquis Who’s Who In The World)’ 2018년판에 등재됐다. 박 교수는 조직행동론, 리더십 등에서 이룬 연구 성과와 산업계·국가 경제에 기여한 공로를 인정받았다.