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부동산

[분양 포커스] 운동·여가·문화·업무 올인원 오피스텔

중앙일보

입력

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02면

현대건설이 이달 경기도 고양시 삼송지구 도시지원시설 S4-2,3블록에 대규모 오피스텔인 힐스테이트 삼송역 스칸센(투시도)을 분양한다. 2블록은 지하 4층~지상 25층 1381실, 3블록은 지하 4층~지상 24층 1132실 규모다. 전용면적 18~29㎡, 1~1.5룸으로 구성됐으며 저층·고층 462실엔 테라스가 적용된다. 내부엔 빌트인 냉장고·세탁기와 가구·쿡탑·회전식테이블·인출식빨래건조대·슬라이딩도어 등이 설치된다. 사물인터넷(IoT)서비스(Hi-oT)·에너지관리시스템(HEMS)·일괄소등스위치·대기전력차단시스템·고화질CCTV·무인택배시스템·입구 에어샤워부스·전기차 충전설비 등이 제공된다. 단지 안에 실내수영장·실내체육관·실내외조깅트랙·클라이밍·실내골프연습장·피트니스·GX룸·아웃도어가든·푸드라운지·사우나·북카페·자전거카페·핸드크래프트·DIY공방·펫케어센터·게스트룸·코워킹스페이스·세미나실·스터디룸·스카이라운지·테라스가든이 조성된다. 주변에 삼송역(지하철 3호선)·수도권광역급행철도(GTX. 2023년 개통 예정)·통일로·스타필드·이케아·롯데몰·은평성모병원(내년 개원 예정)·창릉천·북한산·서오릉·서삼릉·식물원 등이 있다.

힐스테이트 삼송역 스칸센

문의 031-969-9100

박정식 기자

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