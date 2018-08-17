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사회 사회일반

[인사] 특허청 外

중앙일보

입력

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종합 16면

◆특허청<부이사관 승진>▶기획재정담당관 김명섭▶교육기획과장 박미영<과장급 승진>▶상표심사3과장 엄기훈▶특허심판원 심판관 김동원 윤내한<과장급 전보>▶특허심판원 심판관 김지맹

◆경상북도<4급 승진>▶일자리청년정책관실 김규율▶문화융성사업단 김문환▶인재개발정책관실 김병곤▶에너지산업과장 직무대리 김준호▶국제통상과장〃박노선▶독도정책과장〃원창호▶대구지사장〃진원식▶산림환경연구원장〃김재준▶농업정책과 박성근 홍예선▶체육진흥과 박일규▶의회사무처 총무담당관실 손동익▶환경정책과 유정근▶과학기술정책과 이강학▶여성가족정책관실 이성호▶사회복지과 장성활▶도시계획과 송호준▶안전정책과 이종천▶FTA농식품유통대책단 설동수▶보건정책과 김영길▶농업기술원 기술지원과 이상택

◆전라남도<5급 승진>▶도로교통과 서회정▶예산담당관실 장남종▶법무담당관실 최순희▶스마트정보담당관실 이유지▶신성장산업과 조재웅▶관광과 곽부영 이석호▶해운항만과 박윤수▶희망인재육성과 강미선▶국제농업박람회 조직위 파견 조순복▶행정안전부 파견 이정준▶광주세계수영선수권대회 파견 박희경▶강진군 인사교류 김국혼▶광양시 전출 이건재▶신안군 전출 이익신▶광양만권경제자유구역청 김용신 최영택▶해양수산기술원 김지환▶식품의약과 나만석▶도로관리사업소 김영찬▶농업기술원 김희곤▶동물위생시험소 최종성

◆대한무역투자진흥공사<간부 보임>▶경기KOTRA지원단장 오재호▶강원〃권오석▶경기북부〃유승호▶전북〃이광일▶감사실장 김승호▶주력산업실장 손병일▶소비재전자상거래실장 임채익▶해외시장정보실장 이정훈▶해외진출상담센터장 이길범▶투자유치실장 하승범▶해외전시팀장 홍창표▶해외취업팀장 최정석▶빅데이터팀장 안성준▶서울식품전PM 김동현▶조직망지원팀장 강병수▶인사팀장 배상범▶인재개발팀장 한창윤▶소비재마케팅PM 김태현▶정보시스템팀장 신재현▶해외투자팀장 김주철▶신산업유치팀장 김삼수▶경영관리팀장 채희광▶FTA협상지원PM 홍두영▶중국PM 장상해▶한류콘텐츠PM 최규철▶융복합산업PM 남우석▶감사실 검사역 유병우▶성과관리PM 강은호▶자금관리PM 최성우▶지방지원PM 이돈기▶혁신사업PM 김필성▶유통전자상거래PM 김준한▶경제외교기업활용PM 이성훈▶스타트업유치PM 김세진▶개인정보보호PM 최영삼▶HR협력PM 정윤서

◆한국기초과학지원연구원▶연구장비개발본부 국산장비신뢰성평가센터장 박찬수▶환경·소재분석본부 지구환경연구부장 최정헌

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