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사회 사회일반

[인사] 병무청 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 18면

◆병무청<서기관 승진>▶기획조정관실 유병호▶병역자원국 서승일 석종성▶입영동원국 박재정 이연우▶사회복무국 박용준▶서울지방병무청 황민환

◆경남지방경찰청<총경 전보>▶홍보담당관 오동욱▶청문감사담당관 김정완▶정보화장비과장 강신홍▶정보과장 정성수▶보안과장 이선록▶112종합상황실장 심태환▶여성청소년과장 공용기▶진해서장 이태규▶진주서장 이희석▶김해서부서장 하재철▶사천서장 석봉구▶밀양서장 김만수▶합천서장 류재응▶창녕서장 서성목▶고성서장 유병조▶남해서장 박동주

◆통계청<소속기관장 인사>▶동남지방통계청장 홍병석

◆특허청<고위공무원 승진>▶특허심판원 심판장 박호형<부이사관 전보>▶산업재산정책과장 정인식<과장급 전보>▶대변인 이춘무▶산업재산인력과장 정성창▶약품화학심사과장 고태욱▶고분자섬유심사과장 이충재

◆국민권익위원회<서기관 승진>▶운영지원과 김광석▶청탁금지제도과 박정구▶산업농림환경민원과 박대근▶제도개선총괄과 박지원

◆금융위원회<부이사관 승진>▶금융정책과장 신진창▶행정인사과장 유영준

◆감사원<과장 전보>▶국토해양감사국 제3과장 조귀현▶공공기관감사국 제4과장 전우승▶행정안전감사국 제3과장 김태우▶지방행정감사1국 제1과장 양은전▶감사청구조사국 제1과장 정인소▶〃제2과장 전형철▶〃제3과장 박용준▶시설안전감사단 제2과장 손성근▶정보관리단 정보관리2과장 배재일

◆동국대학교 서울캠퍼스<승진>▶미래융합대학 교학팀장 전병건<전보>▶중앙도서관 학술정보서비스팀장 박종진

◆고려대학교 세종캠퍼스▶약학대학장 전영호

◆세계로컬데일리▶부사장 최환금

◆기초과학연구원▶상임감사 최종배

◆인제대학교 백병원▶인제대학교 의약부총장·백중앙의료원장 이병두▶상계백병원 원장 조용균

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