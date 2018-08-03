[인사] 경상북도 外

◆경상북도<3급 승진>▶복지건강국장 직무대리 이원경
◆한국고전번역원▶이사 박소동 허영란▶감사 전창하
◆세종대학교▶교학부총장·행정부총장 엄종화▶대학원장·연구산학협력처장·산학협력단장 김선재▶자연과학대학장 천승현▶소프트웨어융합대학장 공성곤▶공과대학장·국방시스템공학과장 홍우영▶예체능대학장 윤경희▶기획처장 정명채▶교무처장 홍성경▶취창업지원처장·대학일자리사업단장·경영전문대학원 교학부장·경영전문대학원 주임교수(MBA)·경영전문대학원 주임교수(BDMBA) 우종필▶대외협력처장 이재홍▶학술·전산처장·학술정보실장 유성준▶글로벌지식평생교육원장·창의소프트학부장 최은경
◆호서대학교▶학사부총장·행정부총장 김석동▶국제협력 특임부총장 박설호 강준모▶감사실장 김종호▶대외협력실장 류문상▶벤처대학원장 하규수▶더:함교양대학장 박창훈▶미래전략위원회위원장 문남미▶교무부처장 두경희▶대외협력부실장 이용재▶교육성과관리센터장 두경희▶연합신학전문대학원부원장 황병준▶벤처대학원부원장 이소영▶더:함교양대학부학장 김혜경▶Caritas봉사센터장 안준희▶창업지원단장 김홍근
◆해양환경공단<실장급>▶감사실장 이재곤▶평택지사장 박창현
◆한국원자력통제기술원<부장급>▶경영관리부장 안길훈<실장급>▶원자력통제본부 물리적방호실장 장성순▶정책연구센터 정책연구실장 조성연▶경영관리부 기획예산실장 고문성▶〃행정지원실장 장재원