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사회 사회일반

[인사] 고용노동부 外

중앙일보

입력

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종합 16면

◆고용노동부<과장급 전보>▶미래고용분석과장 지영철▶노동시간단축지원TF 팀장 하창용▶서울관악지청장 한흥수▶대구고용센터소장 배영일▶중앙노동위원회 사무처 김문실▶경제사회노동위원회 파견 박병기

◆보건복지부▶기획조정실 혁신행정담당관 이스란▶건강정책국 자살예방정책과장 장영진

◆헌법재판소<신규>▶헌법연구관 배상준

◆법제처<과장급 전보>▶운영지원과 송상훈▶기획조정관실 혁신행정감사담당관 류철호▶행정법제국 법제관 김혜정<과장급 승진>▶알기쉬운법령팀장 추명순<서기관 전보>▶운영지원과 최종훈▶법령해석국 법령해석총괄과 송유경▶법령해석국 경제법령해석과 오청미▶사회문화법제국 유태동

◆방위사업청<과장급 신규 임용>▶급식유류계약팀장 오인신▶물자계약팀장 윤도식

◆조달청<국장급 전보>▶기획조정관 백명기▶인천지방조달청장 백승보▶공공물자국장 최호천

◆국민권익위원회<과장급 전보>▶청렴연수원장 김원영▶청탁금지제도과장 손정오<과장급 승진>▶신고자보상과장 박혁구

◆한국과학기술원▶행정부장·행정발전교육센터장 방진섭▶KAIST 클리닉 운영팀장 장재석▶ 교육원 운영팀장 우광식▶ 창업원 운영팀장 이동형▶SW교육센터 운영팀장 김석진▶상담센터장 오세만▶총무팀장·고객만족센터장 이창준▶교수학습지원팀장 정용희▶생명과학기술대 교학팀장 최용호▶자연과학대 교학팀장 김철환▶생명과학과 행정팀장 강선홍▶신소재공학과 행정팀장 황봉익▶학적팀장 이성수▶교무팀장 윤용중▶학생생활팀장 김건철▶경영전략팀장 조성운▶시설인력지원팀장 윤재성▶감사팀장 방동석

◆손해보험협회▶상무 서영종

◆경상대학교▶사회과학대학장·행정대학원장 심창학▶기초교육원장 양재경▶그린에너지융합연구소장 조권구

◆연세대학교▶연세대 원주부총장 윤영철▶인문예술대학장·학부교육원장 김종두▶정경대학장·정경·창업대학원장 김창수▶과학기술대학장 남영광▶보건과학대학장·보건환경대학원장 이해종▶원주교목실장 임걸▶원주기획처장 송용욱▶원주교무처장 박영철▶입학홍보처장 배기호▶원주학생복지처장 이상인▶원주연구처장 이혜영▶원주총무처장 이충휘▶동아시아국제학부장 주현호▶국제교육원장 박성호▶원주생활관장 유은영▶원주학술정보원장 나성룡▶인재개발원장 이상인▶국제개발(ODA)센터장 윤영철▶원주산학협력단장 정형선

◆한국과학창의재단<직책승진>▶과학문화협력단장 최연구▶창의융합교육단장 이정규▶경영기획단장 직무대행 김형진<연구위원 위촉>▶과학문화연구팀 연구위원 김윤정▶창의교육연구팀 〃 조향숙▶혁신인재연구팀 〃 연경남<전보>▶과학문화산업기반실장 정원선▶기획평가실장 김형진

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