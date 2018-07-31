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사회 사회일반

[인사] 국무조정실·국무총리비서실 外

중앙일보

입력

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종합 16면

◆국무조정실·국무총리비서실<고위공무원 승진>▶규제혁신기획관 심종섭<과장급 전보>▶기획총괄정책관실 기획총괄과장 김민▶공직복무관리관실〃유희종

◆고용노동부<국장급 전보>▶고용서비스정책관 김영중▶대구지방고용노동청장 권혁태

◆국토교통부<과장급 전보>▶혁신도시발전추진단 혁신도시계획과장 박명주▶익산지방국토관리청 광주국토관리사무소장 이정현

◆국회사무처<차관급>▶입법차장 한공식▶사무차장 김수흥<차관보급 수석전문위원 임명>▶국회운영위원회 김승기▶법제사법〃전상수▶정무〃조용복▶기획재정〃석영환▶과학기술정보방송통신〃임재주▶외교통일〃권기원▶국방〃김부년▶행정안전〃이창림▶문화체육관광〃임익상▶농림축산식품해양수산〃임재봉▶보건복지〃박종희▶국토교통〃장대섭▶정보〃박수철▶예산결산특별〃김광묵▶특별〃정운경<이사관 전보>▶법제실장 이용준▶기획조정실장 홍형선

◆병무청<부이사관 승진>▶기획조정관실 기획재정담당관 김주영▶병역자원국 병역판정검사과장 이관연▶사회복무국 산업지원과장 김용진

◆특허청<과장급 전보>▶농림수산식품심사과장 정기현▶특허심판원 심판관 구본경

◆한국은행<2급 승진>▶기획협력국 마남진 박상일▶전산정보국 안상임▶인사경영국 최정성▶경제통계국 권태현▶금융안정국 정형권▶통화정책국 김태정▶금융결제국 이한녕▶국제협력국 이강원▶감사실 정경두▶경남본부 장창범▶강릉본부 손진국▶인사경영국 소속 김기훈 박창귀 이동현 이용주<국실장 이동>▶재산관리실장 김윤기<2급 이동>▶인사경영국 김영남 최규권▶경제통계국 박성빈▶통화정책국 최재효▶금융시장국 권태용 김기원▶금융결제국 나승근 박철원▶발권국 박기용▶국제국 고원홍▶국제협력국 박상규▶외자운용원 백승호▶경제연구원 문성민▶감사실 이윤성▶전북본부 정권▶대전충남〃양대정▶강원〃배성종▶인천〃오경섭▶제주〃이승환<3급 승진>▶기획협력국 김영진 홍승택▶전산정보국 김창록 윤희철▶인사경영국 박경자 안상기▶조사국 권성택 권효성 유진혁 장은종▶경제통계국 손원▶금융안정국 박정필▶금융시장국 황영웅▶금융결제국 김영석▶발권국 송광현▶국제협력국 윤수훈▶외자운용원 서태종 신세용▶감사실 장세천 주성제▶광주전남본부 문호성 박철우▶대전충남〃송길성▶강릉〃진용범▶인사경영국 소속 임인혁<3급 이동>▶정책보좌관 황인도▶공보관 주성완▶기획협력국 임진수▶금융통화위원회실 김민식 성광진▶커뮤니케이션국 권승혁 금재명 박성우▶전산정보국 이영길▶인재개발원 임윤상▶조사국 안상준 이주용▶경제통계국 송재창 이관교 이동원▶금융안정국 김민우 김정호 이상민 임호성▶통화정책국 우신욱▶금융시장국 유재현▶금융결제국 이동규▶발권국 정영선▶국제국 김현구 신준영▶뉴욕사무소 김신영 이정연▶동경〃성인모▶북경〃김병조▶외자운용원 신재혁▶감사실 박준민▶부산본부 박희성 진영필 허남수▶전북〃배경태▶충북〃이용민▶인천〃문혜정▶강릉〃김재국▶울산〃이창기▶포항〃김대진▶강남〃연기수▶인사경영국 소속 공대희<4급 승진>▶커뮤니케이션국 이가영▶인사경영국 박상훈 정희숙▶경제통계국 김민정 이유나 이재민 장훈▶금융안정국 최민섭▶금융결제국 박종익 이형구▶부산〃윤태영 조우진▶대구경북〃이굳건 임종혁▶광주전남〃정현우▶대전충남〃김부경 김진호 이종찬▶강원〃이규환▶제주〃이새롬▶경기〃정기영 정현석▶경남〃이희영▶강릉〃조인우▶포항〃박진혁 한승욱▶강남〃이소윤<4급 이동>▶기획협력국 김지은 박세준 윤진영 천재정▶금융통화위원회실 김낙현▶차세대시스템개발단 노순남 송윤정 이호정▶커뮤니케이션국 차재훈▶전산정보국 라은진 유영찬▶인사경영국 민효식 서복희 성현구▶인재개발원 권태효 배상인▶조사국 박병걸 원지환 최다희▶경제통계국 김민수 홍수성▶ 금융안정국 김영욱 박나연 정진모▶통화정책국 박동민 이승한 조수영▶금융시장국 윤승완 정우재 최호식▶발권국 강승복 김정남▶국제국 박상백 하지원 한정훈▶국제협력국 이태윤▶외자운용원 전은희 정재욱▶감사실 왕희진 윤재훈▶부산본부 백현흠▶대구경북〃이향미▶강원〃홍용광▶경남〃김성제▶울산〃신상문▶포항〃이우철▶강남〃오성화 최정윤▶인사경영국 소속 최은지 하세호

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