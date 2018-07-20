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사회 사회일반

[인사] 중소벤처기업부 外

중앙일보

입력

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종합 16면

◆중소벤처기업부<실장급 승진>▶소상공인정책실장 이상훈<국장급 전보>▶중소기업정책관 이준희

◆국세청<고위공무원 전보>▶국세공무원교육원장 최상로▶중부지방국세청 조사3국장 박재형<고위공무원 승진>▶중부지방국세청 징세송무국장 최시헌▶부산지방국세청 성실납세지원국장 이동운▶〃징세송무국장 안덕수▶〃조사1국장 윤영석▶〃조사2국장 최재봉<부이사관 전보>▶국세청 운영지원과장 오덕근▶〃세원정보과장 민주원▶서울지방국세청 감사관 신희철▶〃징세관 구상호<과장급 전보>▶성동 세무서장 이성진

◆새만금개발청<과장급 전보>▶기획조정관실 기획재정담당관 박상민▶투자전략국 교류협력과장 이중기▶〃계획총괄과장 최정민

◆공정거래위원회<과장급 전보>▶공정거래위원회 본부 오동욱▶부산지방공정거래사무소장 박종배

◆경기도▶기획조정실장 임종철▶균형발전기획실장 이진찬▶경제실장 박신환▶교육협력국장 조학수▶농정해양국장 정상균▶경제실 일자리노동정책관 박덕순▶〃 국제협력관 이희준▶교통국장 김준태▶연정협력국장 박원석▶공유시장경제국장 류인권▶인재개발원장 우미리▶황해경제자유구역청 사업총괄본부장 홍귀선▶기획조정실 정책기획관 김규식▶수자원본부장 김능식▶자치행정국장 차정숙▶고양부시장 조청식▶평택부시장 이종호▶광주부시장 이석범▶오산부시장 김문환▶하남부시장 연제찬▶안성부시장 손수익▶여주부시장 김현수▶안양부시장 배수용▶파주부시장 이대직▶시흥부시장 김태정▶양주부시장 김대순▶포천부시장 박창화▶과천부시장 김기세▶국토교통부 파견 손임성

◆충청남도<3급 승진>▶논산시 박남신<3급 전보>▶공주시 손권배▶공무원교육원장 박용권<4급 승진>▶문화정책과장 권영택▶복지정책과장 이종민▶장애인복지과장 유병구▶해양정책과장 이교식▶생활체육대축전기획단장 정태수(군문화엑스포 파견)▶의회사무처 신현성 오지현▶인재육성과 사남일(행안부 계획인사교류)▶기후환경정책과장 황상연▶공무원교육원 교육운영과장 김병만▶〃역량개발평가과장 신상연▶산업육성과장 이원희▶하천안전과장 김원중(행복청 계획인사교류)▶농촌마을지원과장 최춘용<4급 전보>▶예산담당관 이존관▶건강증진식품과장 백현옥▶저출산고령화대책과장 승연희▶입법정책담당관 임운수▶의회사무처 박병규 곽동석▶백제문화단지관리사업소장 김종성 ▶일자리노동정책과장 국정덕▶수산자원연구소장 임민호▶세종시 곽근수(전출)▶수산자원과장 이명준(전입)<5급 직무대리>▶생활체육대축전기획단 이채구(재난대응과 지원근무)▶인재육성과 이은형(충남도립대 지원근무) 전병천 김인우(충남문화재단 파견)▶경제정책과 윤덕희▶해양정책과 김운석▶문화정책과 조상현 윤정상▶공동체새마을정책관실 구자승▶정보화정책과 유현식▶서해안유류사고지원과 문용현▶신성장동력과 남승홍▶산림자원연구소 보령사무소장 이경호▶수산자원연구소 태안사무소장 이기충▶〃민물고기센터장 조민성▶하천안전과 김희수▶건설정책과 정만규 ▶도로교통과 이재원▶수산자원과 구차섭▶농업기술원 김학헌<5급 전보>▶공보관실 이동유 최성민▶인재육성과 김태우 안연순 전상욱 이성두(군문화엑스포 파견)▶기업통상교류과 남상길▶여성가족정책관실 이상모(홍성군 계획인사교류) 김인기▶교육법무담당관실 황관식(계룡시 계획인사교류)▶산업육성과 임헌관▶농업정책과 조일교▶자치행정과 오수근▶의회사무처 김민규▶공동체새마을정책관실 유호열▶복지정책과 이언우 윤여명▶장애인복지과 유규상▶건강증진식품과 황석현▶저출산고령화대책과 김승제 정일권▶생활체육대축전기획단 박일순(기후환경정책과 지원근무) 윤정일(재난대응과 지원근무)▶수산산업과 김광주▶안전정책과 곽행근▶충청남도감사위원회 감사과 남상훈 곽홍근▶〃조사과 조성권▶의회사무처 한기수▶농업기술원 장영환▶산림자원연구소 관리과장 양천수▶종합건설사업소 서무과장 허영▶친환경농산과 최종윤 이종신▶농산물유통과 김동기▶동물위생시험소 공주지소장 조수일▶동물방역위생과 백차현▶수산자원과 김종락▶농촌마을지원과 조양희▶건축도시과 이성남▶건설정책과 조훈구▶건축도시과 정진호▶해양수산부 장민규(전출)

◆한국시설안전공단<상임이사>▶안전관리이사 유동우

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