연일 반복되는 트럼프 실언…“러시아가 미국 겨냥한다? No”

도널드 트럼프 미국 대통령의 실언이 연일 이어지고 있다. 미·러 정상회담 후 공동회견에서 러시아가 미국 대선에 개입하지 않았다고 선을 그어 비난을 받은 트럼프 대통령이 18일(현지시간)엔 ‘러시아의 위협’을 부인하는 발언을 해 또다시 구설에 올랐다고 워싱턴포스트(WP) 등 현지 언론이 전했다.

트럼프 발언, 미국 국가정보국 입장과 또 충돌 #백악관 “더 이상 질문을 받지 않겠다는 뜻” 해명 #CBS방송에선 “푸틴에게도 책임있다” 발언

이날 백악관에서 열린 각료회의 후 기자가 “러시아가 여전히 미국을 겨냥하고 있는가”라고 묻자 트럼프 대통령은 고개를 저으며 “아니다(Thank you very much, No)”라고 답했다. 기자가 되묻자 트럼프는 “No”라며 같은 대답을 반복했다.

트럼프의 이 발언이 논란이 된 이유는 러시아를 최대 위협으로 간주한 미 국가정보국(DNI)의 입장과 상반되기 때문이다. 대니얼 코츠 DNI 국장은 미·러 정상회담 직후 “러시아가 2016년 대선에 개입했다는 우리의 판단은 분명하다. 우리의 민주주의에 러시아가 계속 침투하려고 한다”고 밝힌 바 있다. 또 “코츠 국장은 미국의 디지털 인프라가 다양한 공격에 노출됐다”며 최대 위협으로 러시아를 지목해왔다.

논란을 의식한 백악관은 해명에 나섰다. 세라 허커비 샌더스 백악관 대변인은 정례브리핑에서 “트럼프 대통령이 ‘No’라고 말한건 더 이상 기자의 질문을 받지 않겠다는 뜻이었다”고 전했다.

또한 그는 “트럼프 대통령과 행정부는 러시아가 과거처럼 미국 선거에 개입하지 못하도록 최선을 다하고 있다”며 “우리는 여전히 (러시아의) 위협이 존재한다고 믿는다. 그게 바로 우리가 위협을 막기 위해 조치를 취하고 있는 이유다”라고 밝혔다.

같은날 CBS방송에 출연한 트럼프 대통령은 푸틴 대통령에게 미국 대선개입의 책임이 있다고 밝혀 논란을 진화했다. 'CBS 이브닝 뉴스' 사회자 제프 글로어가 “푸틴 대통령에게 대선 개입의 직접적인 책임이 있냐”고 묻자 트럼프 대통령은 “그렇다. 그가 나라를 책임지고 있기 때문이다”라고 답했다. 또한 트럼프 대통령은 “우리는 선거개입을 받아들일 수 없다고 푸틴에게 알렸다”고 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 16일 미·러 정상회담 후 기자회견에서 “러시아의 선거개입 의혹을 제기하는 건 어리석은 일”이라고 말해 언론과 정치권의 거센 비난을 받은 바 있다. 러시아가 2016년 미국 대선에 개입을 했다고 판단한 DNI, 중앙정보국(CIA)과 국가안보국(NSA) 등 미국 정보기관들의 발표를 부정하는 발언이었기 때문이다. 비난이 쏟아지자 트럼프 대통령은 다음날 “‘러시아가 (대선개입을) 하지 않을(it wouldn't) 이유를 모르겠다’는 말을 하려고 했는데 ‘러시아가 했다는(it would) 이유를 모르겠다’고 잘못 말했다”고 해명한 바 있다.

김지아 기자 kim.jia@joongang.co.kr