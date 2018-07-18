[인사] 외교부 外

◆외교부▶주 모로코 대사 윤성덕
◆문화체육관광부<국장급 전보>▶예술정책관 김성일▶미디어정책국장 박태영▶관광산업정책관 김현환<과장급 전보>▶분석과장 노점환▶소통협력과장 강동진▶국무조정실 교육문화여성정책관실(파견) 이선주▶서울시립대학교 교무과장(파견) 안현태▶대한민국역사박물관 교류홍보과장(교류) 안중호▶국립중앙도서관 정보시스템운영과장 이종민▶국립중앙도서관 디지털기획과장 최유진▶국립어린이청소년도서관 기획협력과장 박경숙
◆병무청▶기획조정관 임재하▶병역자원국장 장헌서▶대변인 최정효
◆방위사업청<과장급 전보>▶표준기획과장 김동춘
◆행정중심복합도시건설청<과장급 전보>▶대변인 윤용태▶운영지원과장 신성현▶기획조정관실 혁신행정담당관 김용태▶기반시설국 교통계획과장 고성진▶기반시설국 광역도로과장 권진섭<팀장급 전보>▶도시계획국 도시특화경관팀장 한경희
◆원자력안전위원회▶생활방사선안전과장 채희연▶원자력심사과장 김상현▶한울원전지역사무소장 배종근
◆연세대학교▶의무부총장 겸 의료원장 윤도흠(유임)▶이과대학장 염성수▶교육과학대학장 이명근▶치과 대학장 겸 치의학전문대학원장 최성호▶간호대학장 겸 간호대학원장 이태화(유임)▶국제학대학원장 이정연▶의과대학장 겸 의학전문대학원장 장양수▶보건대학원장 원종욱▶세브란스병원장 이병석▶강남세브란스병원장 윤동섭▶치과대학병원장 김기덕
◆한국행정연구원▶경영부원장 안혁근(기획조정본부장 겸직)▶대외부원장 은재호(국정관리지원본부장/세종국가리더십센터소장 겸직)<국정관리연구본부>▶본부장 김정해▶국정평가연구실장 윤수재▶규제혁신연구실장 이민호▶정부혁신연구실장 조세현▶행정관리연구실장 김윤권▶안전관리연구실장 오윤경▶사회통합연구실장 윤종설<국정관리지원본부>사회조사센터소장 김성근▶국제개발협력센터소장 류현숙▶규제연구센터소장 원소연▶규제연구센터 비용검증팀장 서성아<기획조정본부>▶연구기획실장 이재호▶대외협력실장 심우현▶경영지원실장 심석보▶연구기획실 전략기획팀장 표은아▶연구기획실 전산정보팀장 한윤수▶대외협력실 학술자료팀장 함종석▶경영지원실 재무회계팀장 최승만▶경영지원실 인재경영팀장 김도균▶경영지원실 예산기획팀장 고승범▶경영지원실 청사관리팀장 류재혁▶감사실장 윤광석
◆한국식품연구원▶경영본부 재정운영부 구매팀장 박성채▶연구전략센터 연구정책실장 박진성
◆서울대학교병원<진료과장>▶내과 윤정환▶외과 박규주▶흉부외과 김영태▶신경외과 김승기▶정형외과 이명철▶성형외과 장학▶산부인과 박중신▶소아청소년과 김기중▶피부과 정진호▶비뇨의학과 오승준▶안과 박기호▶이비인후과 이재서▶정신건강의학과 강웅구▶신경과 김만호▶마취통증의학과 박재현▶가정의학과 박상민▶응급의학과 신상도▶재활의학과 정선근▶영상의학과 정진욱▶방사선종양학과 우홍균▶핵의학과 강건욱▶진단검사의학과 이동순▶병리과 강경훈▶의공학과 최진욱▶임상약리학과 장인진