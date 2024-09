“중국 AI 기업, 주식 투자의 미래를 걸어볼만 합니다!”

"미국 MIT 공대가 2017 글로벌 10대 AI(인공지능)기업을 선정했습니다. 8개가 미국 회사였고, 나머지 2개는 중국 업체였지요. 아이플라이테크(6위)와 텐센트(8위)가 그 주인공입니다.특히 아이플라이테크는 중국 음성인식 제품 시장의 약 70%를 차지하고 있습니다. 이 주식의 성장 가능성은 충분합니다."

지난 7월 13일 하나금융투자 서울 여의도 본사 강의실. 베이징대학 유학생인 김보미 학생의 PT가 열리고 있었다. 그는 "AI에 대한 중국의 기술 수준, 중국 정부의 적극적인 지지를 감안해 이 주식을 선정했다"고 설명했다.

하나금융투자, 대학생 중국기업 투자 분석 대회 #국내외 대학생 66개 팀 참석 치열한 경쟁 #최우수상에 베이징대 아띠 팀, 아이플라이텍 추천

하나금융투자와 사단법인 중국자본시장연구회가 공동 개최하고 차이나랩이 후원한 ‘제1회 중국주식 기업분석 대회’ 시상식의 한 장면이다. 이번 행사에 참여한 국내외 주요 대학 동아리는 모두 66팀. 참가자들은 상하이, 선전, 홍콩 등에 상장된 중국기업들 중 관심 있는 종목 1개를 분석한 보고서를 제출했다.

베이징대 재학 중인 김보미와 이예리씨가 팀을 꾸린 '아띠'가 최우수상을 받았고 런던대학 원중희 학생, 성균관대학교 이기수 학생, 고려대학교 김은호씨가 속한 '분열'팀, 북경대학교의 서윤영·이승현·전희정씨로 구성된 'R-F-I-D'팀이 우수상을 받았다. 이 밖에도 'HSK'(복단대), '목표는 하나'(베이징대), 'Golden Cat'(경북대) 등도 수상의 영예를 안았다.

최우수상을 받은 '아띠' 팀 김보미 학생의 아이플라이테크(iFLYTEK, 중국명 科大讯飞·커다쉰페이) 얘기를 더 들어보자.

중국 음성인식 최강자 아이플라이테크

중국과기부에서 발표한 “중국 AI 국가대표 기업”에 BAT(바이두, 알리바바, 텐센트), 화웨이, 그리고 아이플라이테크 5개 기업이 선정되었다. 이 중 아이플라이테크는 1999년에 설립한 중국 대표 음성인식 AI 기업이다. 한국에서는 잘 알려지지 않았지만, 중국 내 음성인식 제품 시장점유율이 70%를 상회한다.

아이플라이테크는 음성 인식 및 음성 지원 기술을 보유하는 기업으로 (1) 산업응용 시스템, (2) 교육, (3) IT 엔지니어링 및 보수, (4) 기타 스마트 사업, 총 4개의 사업부가 있다. 이 중 산업응용 시스템(공용 플랫폼 제공, 대기업 및 정부에게 기술 제공)과 IT 엔지니어링 및 보수(소프트웨어와 하드웨어를 판매하는 사업부)는 전체 매출액의 40%가량을 차지할 정도로 안정적인 이익을 창출하고 있다. 교육과 기타 스마트 사업(기존 사업에 AI 기술을 접목한 제품을 판매하는 사업부. 구체적으로 스마트자동차, 스마트의료 등이 있음)은 미래 매출 상승의 동력으로 주목받고 있어 전체 매출액 차지 비중이 확대될 것으로 전망된다.

매출 증가율 40%, 4가지 이유

아이플라이테크 매출 증가율은 40%에 달한다. 아띠 팀은 높은 매출액 성장률 원인을 다음과 같이 분석했다.

첫 번째, 개방 플랫폼 사용량 증가

이 회사의 개방 플랫폼은 2010년에 출시된 세계 최초 음성인식 기술 공유 시스템으로 현재 중국 메시지 앱 QQ, 여행 앱 Ctrip 등 다양한 기업에 기술을 제공하고 있다. 2017년 일일 사용량은 40억번에 달했다. 2018년 아이플라이테크 플랫폼의 일일 사용량은 50억번에 달했고, 사용 디바이스 수와 협력 개발자 역시 전년 대비 70% 정도 늘었다. 이러한 사용량 증가는 생태계 구축의 가속화뿐만 아니라 빅데이터 광고 플랫폼의 성장에도 큰 도움이 될 것이다. 2018년 빅데이터 광고 플랫폼의 매출액은 4.9억 위안(2017년 매출액 3.05억 위안)을 달성할 것으로 예상한다.

두 번째, 스마트 교육에서 To C 모델로의 확장

스마트 교육은 아이플라이테크의 주요 스마트 사업이다. 현재 스마트 교육 분야에서 주목을 받는 것은 바로 ‘맞춤형 교육’. 아이플라이테크는 이러한 흐름에 맞춰 ‘즈쉬에왕(智学网)’이라는 상품을 개발했다. 현재 즈쉬에왕은 기업을 상대로 하는 To B 시장에서 선두를 자리하고 있다. 2017년 말 1만2000개 이상의 학교와 협력을 체결했으며 이 중에는 중국 100대 학교 중 68개 학교가 포함되어 있다. 이 제품은 개인 소비자를 상대로 한 To C 시장에서도 확장을 준비하고 있다. 2017년 1500개의 학교를 대상으로 시범운영을 실행했으며 긍정적인 평가와 함께 1억 위안 이상의 매출액을 달성했다. 이에 To B 시장의 낙수효과와 정책 수혜까지 더해져 To C 시장으로의 확장이 성공적일 것으로 전망된다.

세 번째, 스마트 법률시스템 매출 증가

관건은 기술력과 정부 협력 관계다. 아이플라이테크의 법률 시스템은 2018 양회(전인대, 국회)에서 정부 업무 보고에 첨부되었고, 인공지능 보유 시스템은 최고인민보 1면에 언급될 정도로 기술력으로 주목받았다. 이 회사 스마트 정법 제품들은 현재 중국 31개성 1500개 법원에서 사용 중이며 점유율은 38%에 달한다.

아이플라이테크는 정부 협력 관계에서도 경쟁력을 가지고 있다. 후발주자지만 업계 1위 기업보다 빠르게 중국 공안부, 최고인민검찰원, 최고인민법원과의 협력을 체결했다. 이러한 점들을 고려했을 때 이 회사의 2018년 스마트 정법 매출액은 55% 상승한 9억 위안을 달성할 것으로 예상된다.

네 번째, To C 스마트 하드웨어 판매량 증가

To C 시장으로의 확장은 미래 전략으로 주요 제품으로 샤오이번역기(晓译翻译机)와 딩동(叮咚) 스마트 스피커가 있다. 아이플라이테크는 To C 시장 성공 필수 조건인 브랜드 파워와 상품 경쟁력을 만족하고 있다. 브랜드 파워 부분에서 2006년부터 글로벌 수상 경력과 포럼 참가를 통해 기술 신뢰도를 쌓아왔다. 샤오이번역기의 경우, 정확도가 95%에 달하는 실시간 번역 기증을 제공해 리커창 총무의 긍정적인 평가를 받았다.

또 다른 제품인 딩동 스피커는 중국 스마트 스피커 시장 점유율 1위를 유지하고 있으며, 2017년 5월 차별화를 위해 프리미엄 라인 딩동 PLAY와 저가 라인 딩동 MINI2를 출시했다. 이는 가격 경쟁력과 제품 기능을 모두 잡겠다는 전략으로 2018년 딩동 스피커 매출액은 1.8억 위안으로 예상된다.

아이플라이테크는 중국 음성 인식 최강자로서 AI 생태계를 구축하고 있다. 앞으로 AI 산업의 발전, 정책 수립, 다양한 사업 전략으로 더 큰 성장을 이룰 것이다. 아띠 팀은 이러한 점을 토대로 아이플라이테크는 2018년, 2019년 매출액을 각각 76억 위안, 107억 위안으로 예상했다. 또한, 18년 매출액 중 교육 매출액을 21억 위안, 산업응용 시스템 매출액을 26억 위안으로 전망했다. 앞으로 매출액 절반가량을 차지하고 있는 산업응용 시스템의 매출액 비중은 떨어지고 스마트 사업의 성장과 함께 매출액 구조가 개선될 것이라는 분석이다. 이 회사의 현재 주가는 31 위안이다. 아띠 팀이 도출한 목표주가는 42.4 위안으로, 투자 의견 '매수'를 제시했다. 이는 2018년 목표 주가수익비율(Target PER) 72배를 적용한 결과다.

시상식에 참석한 박석훈 하나금융투자 부사장은 "중장기적으로 중국을 비롯한 해외주식 투자에 대한 수요는 점차 커지고 있지만 사전 조사와 분석은 아직 미흡한 상태"라며 "대학생들에게 중국 금융시장 및 기업에 대한 연구 분위기를 조성하기 위해 이번 대회를 개최했다"고 말했다.

아띠 팀을 비롯한 수상자들에게는 소정의 상금이 주어지며, 하나금융투자 리서치센터 입사지원과 차이나랩 대학생 인턴 지원에서 서류전형이 면제되는 특전을 누리게 된다.

글 차이나랩 한우덕, 인턴 조정현