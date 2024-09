여름 밤 맥주 한 잔과 함께

WITH 樂: 길 스콧 헤론의 ‘Pieces of a Man’

충남 당진에는 발동기 박물관이 있다. 말이 좋아 박물관이지, 시골 정원에 비닐하우스 석 동이 전부다. 그곳에는 기름때 곱게 먹은 크고 작은 발동기들이 160여 점 전시돼 있다. 주인이 30년간 전국을 누비며 모은 것들이다. 수집 비용으로 집 한 채 값 넘게 썼다고 하니 비싼 취미인 셈이다. 나무그늘 아래 수박을 자르던 부인은 이미 달관한 표정이었다.

매니어의 세계가 넓다지만 발동기 수집가를 만나게 될 줄이야. 나는 그를 이해할 수 없었다. 발동기가 돌아가는 걸 보기 전까지는 말이다. 의아해 하는 내 표정을 읽었는지 주인은 웃으며 바퀴를 돌리기 시작했다. 그러자 기계가 “쉭, 쉭, 쉭” 거친 숨을 몰아쉬기 시작했다. 심폐소생술을 보는 듯 긴장했다. 이윽고 거대한 기계는 검은 연기와 함께 “팡, 팡, 팡” 사자후를 토해내며 움직이기 시작했다. 통쾌했다. ‘아! 이 맛이었구나!’

주인은 “이 기계는 원래 경북 봉화 방앗간에서 사용되던 것인데 ” 하며 이야기를 이어갔다. 자식의 지나온 시간을 기억하는 부모처럼 모든 기계의 역사를 줄줄이 꿰고 있었다. “왜 발동기에 관심을 가졌느냐”는 어리석은 질문에 그는 “그냥 좋아서”라고 짧게 답했다.

우리의 일상은 언제나 원인과 목적이 뚜렷하다. 공부는 좋은 대학에 가기 위해, 운동은 예쁜 몸을 만들고 싶어서. 하지만 목적이 있는 행동은 성과는 있을지언정 그만큼 피곤하기도 하다. 그래서 그 자체로 즐거움을 주는 세계가 늘 그리워진다. 놀이와 취미의 세계가 그렇다. 목적 없이 좋아하다 보니 좋아지는 세계다. 음악을 듣거나 음반을 사는 것도 그렇다. “나는 지금부터 딱 1000장의 음반만 모을 것이다”라고 선언한다거나 “멋진 음악책을 쓰기 위해 음악을 열심히 듣겠어”라는 사람은 본 적이 없다. 애정을 갖고 하루하루 즐기는 그 자체가 목적이어야 좋다.

여름에 클래식을 잘 듣지 않는 나는 요즘 1970년대 흑인음악을 듣고 있다. 격한 EDM(일렉트로닉 댄스 뮤직)보다는 철 지난 디스코풍의 펑키(funky) 리듬이 내게는 적당하다. 늦은 밤에 감성 충만한 소울 음악과 맥주 한 잔도 근사하다.

길 스콧 헤론의 71년 음반 ‘Pieces of a Man’을 최근 즐겨듣는다. 그는 ‘흑인 밥 딜런’이라고 불릴 만큼 지적인 가수다. 사회참여적인 가사로 주목을 받았다. 그 중 ‘The revolution will not be televised(혁명은 TV로 방송되지 않는다)’가 가장 유명하다. 만연한 소비주의에 대한 비판을 간결한 드럼 비트와 플루트에 얹어서 낭송한다. 일종의 랩이다. 이 곡은 뒤에 힙합 음악에 큰 영향을 미쳤다고 한다. 다만 시대적 분위기와 가사에 들어있는 다양한 미국 대중문화의 코드들을 이해하지 못한 것은 조금 아쉽다.

‘Save the Children’은 시골 도로변에 있는 흑인 아이들을 보고 그들의 미래를 위해 무엇인가 하자고 요청하는 휴머니즘적인 곡이다. 리듬 앤 블루스 특유의 느린 리듬에 호소력 있는 목소리가 인상적이다. ‘Lady Day & John Coltrane’에서는 펑키리듬에 실린 직설적 창법 덕에 가볍게 몸이 움직이기 시작한다. 몰개성적인 비슷한 사람들 사이에서 우울하다면, 흑인음악의 영웅인 빌리 홀리데이나 존 콜트레인을 들으며 이겨내자는 내용이다. 그 외에도 멋진 곡들이 수두룩하다. 길 스콧 헤론의 시적인 가사는 다 음미하지 못해도 매끈한 리듬만으로도 어깨를 들썩일 수 있다.

마지막으로 고백할 게 있다. 이번 달에도 나는 목표지향적인 사회에 소심한 저항을 해보려고 아내의 눈총을 무시하고 수십 장의 LP를 샀다. 아내도 발동기 모으는 사내의 부인처럼 곧 달관할 날이 올 것이라 믿는다. 나지막이 한 게임회사의 광고 문구를 되뇐다. “허락보다 용서가 쉽다.” ●

글 엄상준 TV PD 90emperor@naver.com