광운대, 국제 재료 학술대회 CCMR 2018 컨퍼런스 개최

세계 재료 분야의 석학들이 인천 송도에 모여 국제 컨퍼런스 CCMR 2018을 개최했다.

광운대(총장 유지상)와 Univeristy of Arkansas(Prof. Gregory J. Salamo), University of Electronic Science and Technology of China (Prof. Zhiming M. Wang)는 세계적인 출판사 Springer, CCMR 학회와 공식협약을 맺고, 지난 2018년 6월 25일(월)부터 29일(금)까지 송도 컨벤시아)에서 『국제 재료 학술대회 Collaborative Conference on Materials Research(CCMR) 2018』를 개최했다. 국제 재료 학술대회 CCMR 2018에는 국내외 400명 이상의 석학들이 참여했으며, 광운대 전자공학과 이지훈 교수가 컨퍼런스 총괄책임을 맡아 진행했다.

국제 재료 학술대회 CCMR 컨퍼런스 시리즈는 지난 2010년 광운대와 세계의 학회 및 출판사의 공식협약을 시작으로 조직되어 2011년 제주를 시작으로 2012년 서울, 2013년 제주, 2014년 인천·서울, 2015년 부산, 2016년 인천·서울, 2017년 제주를 거쳐 2018년 인천 송도·서울에서 열렸다.

국내에서는 서울대, 한국과학기술원, 고려대, 연세대, 광운대 등에서 발표자가 참석하였고, 대표적인 외국 기관으로는, University of Cambridge, Brown University, Purdue University, Technion, IFW-Dresden, University of Tokyo, China Academy of Engineering Physics 등에서 발표자가 참석하였다.

CCMR 2018 대회조직위는 공학, 물리, 전자, 재료과학, 화학, 생물학 및 지구자연과학에 이르기까지 각종 재료 분야를 아우르는 다양한 물질 및 소자, 디바이스, 시스템 관련 기술의 발전에 역점을 두었다. 동시 진행된 멀티 세션에서는 재료 및 응용, 바이오 재료 및 응용, 에너지 소재(연료 전지 및 배터리), 발광 재료, 광학 재료 및 응용, 자성 및 자성 재료, 양자 재료 및 응용, 촉매 소재 및 응용, 광전자 광촉매 재료, 산화물 재료 및 응용, 센서 및 응용, 재료 합성 및 특성 분석, 첨단 합금 재료, 국방, 폴리머 재료 및 응용 분야가 진행됐다.

국제 재료 학술대회 Collaborative Conference on Materials Research (CCMR)는, 2010년 국제 재료 과학 발전과 기술협력 및 첨단 재료 분야의 세계적인 기술 트렌드를 논의하기 위하여 세계 30개국 이상의 저명한 과학자들로 조직되어, 매년 개최되는 국제 공동 학술대회다.

CCMR 국제학술대회 시리즈는 다양한 재료 분야 연구 공동체의 기술 개발을 가능하게하고 엔지니어링, 전자/전기, 물리학, 바이오, 재료과학, 화학, 생물학 등의 기초학문 분야에 초점을 맞추어, 모든 연구 분야의 재료연구 통합의 목표를 달성하기 위해 조직됐다.

