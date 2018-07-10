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사회 사회일반

[인사] 국토교통부 外

중앙일보

입력

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종합 16면

◆국토교통부▶공공주택추진단장 김정희▶익산지방국토관리청 하천국장 박세욱▶부동산산업과장 하창훈

◆통계청<과장급>▶기획재정담당관 이호석▶혁신행정담당관 유영호▶전략성과팀장 원정연▶통계조정과장 이지연▶품질관리과장 김정란▶행정자료관리과장 김경용▶통계서비스기획과장 이명호▶조사시스템관리과장 노형준▶경제통계기획과장 김보경▶경제총조사과장 문정철▶소득통계과장 심상욱▶인구동향과장 김진▶복지통계과장 박상영▶농어업동향과장 임철규▶통계분석실장 황현식▶경인지방통계청 사회조사과장 윤미선▶동북지방통계청 농어업조사과장 안재학▶동북지방통계청 안동사무소장 최인범▶호남지방통계청 지역통계과장 김태준▶호남지방통계청 경제조사과장 김우열▶호남지방통계청 목포사무소장 유상길

◆산림청<고위공무원 승진>▶산림항공본부장 염종호

◆경기대▶국제교류처장·국제교육원장 남경헌

◆경향신문▶논설고문 이대근▶논설주간 조호연▶논설위원실 논설위원 양권모·조운찬·김준기▶미디어전략실장 차준철▶전략기획실장 최병준▶문화사업국장 박구재▶후마니타스연구소장 박용채▶편집국 선임기자 이기환·김종훈▶출판국 주간경향편집위원

◆봉황망코리아미디어▶마케팅본부 본부장 전무 임상훈

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