슬픔에 잠긴 일본, 불명예스럽게 집 간 독일···한국은

미국 ESPN이 정리한 러시아 월드컵 32개국 '세 단어 타이틀'

'헤드라인이 너무 늦었다(Headlines too late)'

5일 미국 스포츠 전문매체 ESPN이 러시아 월드컵 본선 32개국 중 한국을 세 단어로 평가한 말이다. ESPN은 러시아 월드컵 조별리그와 16강까지 32개국의 결과와 내용을 세 단어로 압축해 표현한 '타이틀'을 정리해 공개했다. 여기서 한국은 독일을 조별리그 최종전에서 2-0으로 누른 파란을 일으키고도 1차전 스웨덴, 2차전 멕시코에 패해 16강 진출에 실패한 걸 의미해 '헤드라인이 너무 늦었다'는 표현을 사용했다.

한국에 패하면서 80년 만에 월드컵 조별리그에서 탈락한 독일은 '불명예스럽게 집에 갔다(Home in disgrace)'고 표현했고, 한국, 독일과 함께 F조 조별리그에서 경쟁해 8강까지 오른 스웨덴에 대해선 '조직화된, 투지있는, 탄력적인(Organised, gritty, resilient)'이라는 표현으로 높이 평가했다.

주요 국가 중에선 12년 만에 월드컵 8강에 오른 잉글랜드에 대해 '축구 종가의 우승?(Football coming home?)'이라면서 조심스럽게 우승 가능성을 거론했다. 반면 브라질에 대해선 '점점 나타나는 어려운 장애물(Difficult hurdles looming)'이라는 표현으로 토너먼트에서 강한 상대들을 만나는 상황을 활용했다. 브라질은 16강전에서 멕시코를 만나 2-0으로 이겼지만, 8강전에선 유럽의 신흥 강호 벨기에를 상대하고, 준결승에 오를 경우 프랑스-우루과이 승자와 대결해 만만치 않은 승부가 예고돼 있다.

또 8강에 오른 개최국 러시아에 대해선 '모든 예상을 뒤엎다(Defying all predictions)', 20년 만에 8강에 진출한 크로아티아에 대해선 '누구든 이긴다(Match for anyone)', 20세 '신성' 킬리안 음바페가 활약한 프랑스에 대해선 '음바페의 유성들(Mbappe's shooting stars)'로 표현됐다.

탈락한 팀들 중에선 16강에서 벨기에에 2-3으로 역전패한 일본에 대해 '슬픔에 잠긴 마음이 드러남(Broken-hearted revelation)'이라고 표현했다. 16강에서 에딘손 카바니가 2골을 터뜨린 우루과이에 패한 포르투갈은 '카바니가 호날두를 이기다(Cavani trumps Ronaldo)'로 평가됐고, 아르헨티나는 '혼돈 속의 영광(Glory amid chaos)', 스페인은 '한 방이 없는 점유율(Possession without punch)', 일본에 조별리그에서 페어 플레이 포인트로 밀려 탈락한 세네갈은 '페어 플레이의 희생자(Fair play victims)'로 표현됐다. 수비 축구로 스페인, 포르투갈 등 강호를 상대로 1승1무1패로 선전한 이란은 '영웅적이고 공격적인 방어(Heroic, defiant defence)'로 평가됐다.

