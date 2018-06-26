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사회 사회일반

[인사] 환경부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆환경부▶수도권매립지관리공사 사장 서주원

◆방위사업청▶인증기획과장 박애서

◆경남도교육청<4급 전보>▶교육복지과장 석철호▶적정규모학교추진단장 류동철▶경상남도교육연수원 김미란<교육행정직 5급 전보>▶감사관실 박남식▶총무과 서권식▶학교지원과 양미▶지식정보과 유상조▶경상남도교육연수원 문정희·박감열▶경상남도학생교육원 분원낙동강학생교육원 설귀연▶창원봉림고 이혜숙▶진주중앙고 정승기▶경남과학고 정은경▶김해율하고 정영석▶김해분성여자고 강미영▶김해건설공업고 정영준▶밀양고 하순덕▶고성중앙고 김미란▶사천교육지원청 최석봉▶함양교육지원청 하영숙

◆충남도교육청▶교육행정국장 정황▶기획관 황규협▶평생교육원장 이상진<3급 승진>▶학생교육문화원장 최종국<4급 정년퇴직>▶김응갑·황태화·허정일<4급 특별승진·명예퇴직>▶최영덕·이동주<4급 공로연수>▶임종만·김용진·김갑배<4급 전보>▶감사총괄서기관 방승만▶재무과장 박순옥▶시설과장 박종진▶안전총괄과장 이수철▶남부평생학습관장 이중연▶학생임해수련원장 허경▶서부평생학습관장 우진식<4급 승진>▶교육협력관 길재환▶도의회 수석전문위원 김종신▶교육연구정보원 전산운영부장 이관휘▶교육연수원 총무부장 전두식<5급 정년퇴직>▶정진국·윤인석·최관식·갈종진·최돈엽·오성철<5급 특별승진·명예퇴직>▶황규옥·이성연·조동연<5급 공로연수>▶박우흥·최광묵·김광현·김홍권·김민기·홍종덕<5급 전보>▶기획관 조직관리팀장 이영진▶〃교육공무직팀장 임문희▶감사관 감사기획팀장 명노병▶〃특정감사팀장 이진석▶〃계약심사팀장 유경원▶학교정책과 학부모지원팀장 김은정▶유아특수복지과 교육복지팀장 조권호▶총무과 총무팀장 서동철▶〃노사협력팀장 김선욱▶〃민원기록팀장 김재영▶〃비서팀장 김지순▶예산과 의회협력팀장 안민호▶행정과 평생교육팀장 김현기▶재무과 경리팀장 최병묵▶〃재산팀장 이대주▶평생교육원 평생학습부장 박종호▶〃총무부장 송석권▶충무교육원 총무부장 김서구▶학생수련원 총무부장 한기복▶서부평생학습관 평생학습부장 최원호▶유아교육진흥원 총무부장 한광희▶서산교육지원청 행정과장 고중익▶논산계룡교육지원청 행정과장 신영수▶당진교육지원청 행정과장 윤희성▶청양교육지원청 행정과장 염순택▶홍성교육지원청 행정과장 임길영▶예산교육지원청 행정과장 박필용▶학생교육문화원 문헌정보부장 손영금▶평생교육원 문헌정보부장 정명옥<5급 파견 복귀>▶교육연구정보원 정보운영과장 신의식▶천안불당초 행정실장 윤은정

◆제주도교육청<부이사관 승진>▶행정국장 고수형<서기관 승진>▶공보관 김경희▶교육예산과장 고용민▶교육재정과장 한관수▶제주도의회 교육전문위원 강문식<사무관 승진>▶교육예산과 김정익·임경희·김동철<서기관 전보>▶교육행정과장 김희운▶제주교육박물관장 이승룡▶제주시교육지원청 행정지원국장 강영훈▶서귀포시교육지원청 교육·행정지원국장 강형인<사무관 전보>▶체육복지과 강미선▶총무과 양진규▶교육재정과 고연희▶제주시교육지원청 고남근·변숙희▶서귀포시교육지원청 김순정·이정윤▶제주제일고 강애선▶제주영지학교 강상훈

◆한림대▶교무처장·연구처장 최성찬▶학생처장 고윤순▶기획처장 이선우▶입학처장 노은미▶비전협력처장 박준식▶산학협력단장·산학부총장 송창근▶도서관장 김인영

◆파이낸셜뉴스<승진(부장대우)>▶정책사회부 한갑수▶정책사회부 김장욱▶정책사회부 장충식▶AD기획국 마케팅팀 현갑호<승진(차장)>▶산업부 안승현▶정치부 임광복▶증권부 김경아▶정보미디어부 이설영▶사진팀 서동일<승진(차장대우)>▶교열부 최소영▶정치부 조은효·김학재▶블록체인부 허준▶산업부 김경민 ▶디지털뉴스부 홍예지

◆신아일보▶선임기자 국토부 출입 주중석▶객원 논설위원 명기환

◆경남신문▶미디어본부장 이종구▶전략기획실장 겸 독자서비스 국장 김용대▶경제부장 전강준▶정치부장 이문재▶뉴미디어 부장 이상규▶사회2부장 이학수▶서울본부장 이상권

◆KBS▶인재개발원 인재개발부장 김호석

◆SBS▶ 취재총괄부장 김민표▶시민사회부장 양만희▶문화과학부장 김우식▶탐사보도부장 서경채▶정책팀장 정승민▶라디오운영팀장 박진성

◆한국산업안전보건공단▶상임감사 임동욱

◆한국나노기술원▶융합공정기술본부장 강호관▶소자기술개발본부장 박경호▶경영지원본부장·선임본부장 이호모▶공정기술실장 송근만▶CE지원실장 이근우▶소자개발실장 정상현▶나노인력양성실장 조동환▶대외협력실장 김지현▶기업지원실장 김성수

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