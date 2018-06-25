[인사] 기획재정부 外

◆기획재정부<국장급 인사>▶비상안전기획관 성인용
◆행정안전부▶과천청사관리소 관리과장 공범석
◆산업통상자원부<과장급 전보>▶울산자유무역지역관리원장 김헌태
◆전북도교육청<3급(부이사관) 전보>▶행정국장 고광휘▶전북교육문화회관 관장 박해정▶마한교육문화회관 관장 고광록<4급(서기관) 전보>▶총무과장 최성휘▶시설과장 신희섭▶김제교육문화회관장 구완종▶전북학생교육원 총무부장 이현규
◆광주시교육청<3급 승진>▶광주학생교육문화회관장 양주승<3급 전보>▶금호평생교육관장 이홍채▶행정국장 나종훈<4급 승진>▶교육과학연구원 총무부장 김빈<4급 전보>▶동부교육지원청 행정지원국장 권래용<5급 승진>▶자동화설비공업고 행정실장 최철형<공로연수>▶학생교육문화회관장 박태일(3급 부이사관)▶서부교육지원청 평생사회협력과장 이유근(5급 지방교육행정사무관)▶학교시설지원단 감리과장 류시찬(5급 지방공업사무관)▶학교시설지원단 시설지원과장 정철(5급 지방시설사무관)<정년퇴직>▶광주중앙도서관 강성룡(4급 서기관)▶동부교육지원청 김경애(4급 서기관)▶광주전자공업고 김선균(5급 지방교육행정사무관)▶광주학생독립운동기념회관 윤지선(5급 지방교육행정사무관)▶풍암고 김현희(5급 지방교육행정사무관)
◆경북도교육청<4급 전보>▶기획조정관 교육협력관 김정옥▶시설과장 김홍구▶교육수석전문위원 박종활▶문화원 총무부장 김인숙<4급 승진>▶기획조정관 기획담당 주경영▶〃교육안전단 석종서<교육행정 5급 전보>▶총무과 박진우▶행정과 김규활·권오현▶재무정보과 정대림▶적정규모학교육성추진단 이명원▶연수원 행정연수과장 노은희▶포항여자고 행정실장 박유봉▶포항장성고〃백경숙▶안동고〃송후덕▶구미여자고〃박홍기▶구미여자상업고〃우종태▶상모고〃김중태▶영주제일고〃최복영▶경산과학고〃성치우·임상길▶경산자인학교〃이태하▶군위고〃김주대▶석적고〃김명수▶북삼고〃김희철▶포항교육지원청 재정지원과장 한충무▶포항교육지원청 행정지원과장 윤상열▶경주교육지원청 행정지원과장 송재복▶경주교육지원청 평생교육건강과장 김영학▶안동교육지원청 평생교육건강과장 김승엽▶안동교육지원청 행정지원과장 권순자▶구미교육지원청 행정지원과장 김대중▶의성교육지원청 행정지원과장 김봉갑▶청송교육지원청 행정지원과장 조규헌▶예천교육지원청 행정지원과장 박성일▶봉화교육지원청 행정지원과장 박연서▶울진고 행정실장 권상호<교육행정 5급 승진>▶울진고 행정실장 권상호▶도송중〃박정수<사서 5급 전보>▶의성도서관장 최종호<보건 5급 전보>▶포항교육지원청 평생교육건강과장 김후불
◆강원도교육청<3급 승진>▶감사관 허남덕<3급 전보>▶행정국장 최수길▶춘천교육문화관장 심만섭<4급 승진>▶행정국 예산과장 안광현▶속초교육문화관장 오용수▶강원도교육연수원 총무부장 유영택<4급 전보>▶원주교육문화관장 송선호▶삼척교육문화관장 홍성래▶행정국 총무과장 박하영▶〃지식정보과장 박봉훈▶원주교육지원청 행정과장 남호우<5급 전보>▶행정국 행정과장 이현종▶감사관실 감사총괄담당 전운자▶춘천교육지원청 행정과장 이종우▶강릉교육지원청 행정과장 박인준▶태백교육지원청 행정과장 최영일▶삼척교육지원청 행정과장 김준용▶홍천교육지원청 행정과장 정기호▶횡성교육지원청 행정과장 유수환▶영월교육지원청 행정과장 신승관▶평창교육지원청 행정과장 용재중▶양구교육지원청 행정과장 이재수▶인제교육지원청 행정과장 용석태
◆대전시교육청<행정 4급 정년퇴직>▶공보관 서홍원▶대전교육정보원 박일근<행정 4급 공로연수>▶대전교육정보원 총무부장 김기태▶서부 행정지원국장 김교돈<행정 4급 전보>▶안전총괄과장 허진옥▶대전교육정보원 총무부장 임진식▶〃행정정보부장 조영수▶서부 행정지원국장 이만복<행정 4급 승진>기획조정관 이장희(대전시 파견)▶감사관 청렴감사총괄관 양진석<교육행정 5급 정년퇴직>▶대전유아교육진흥원 김연순▶대전괴정고 조성용▶충남기계공업고 박봉주▶서부 운영지원과 김선호<교육행정 5급 공로연수>▶대전국제통상고 정정규▶대전동신과학고 박성환▶대전송촌고 김용현▶동대전고 장영옥<교육행정 5급 전보>▶기획조정관 이은주▶감사관 김은경▶교육정책과 김수인▶총무과 최현주▶재정과 조영준▶대전교육정보원 도기래▶대전동신과학고 박경진<교육행정 5급 승진>▶대전평생학습관 학부모지원과장 김필중▶유성고 윤미선<교육행정 5급 파견>▶교육부 조정미<사서 5급 정년퇴직>▶대전학생교육문화원 차복순<시설 5급 정년퇴직>▶동부 시설지원과 김진성<시설 5급 전보>▶서부 시설지원과장 표남근<공업 5급 전보>▶시설과 김귀남
※지면사정상 싣지 못한 인사는 26일자에 게재합니다.