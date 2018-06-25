1 읽는 중

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도
동일하게 적용됩니다.

사회 사회일반

[인사] 기획재정부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 24면

◆기획재정부<국장급 인사>▶비상안전기획관 성인용

◆행정안전부▶과천청사관리소 관리과장 공범석

◆산업통상자원부<과장급 전보>▶울산자유무역지역관리원장 김헌태

◆전북도교육청<3급(부이사관) 전보>▶행정국장 고광휘▶전북교육문화회관 관장 박해정▶마한교육문화회관 관장 고광록<4급(서기관) 전보>▶총무과장 최성휘▶시설과장 신희섭▶김제교육문화회관장 구완종▶전북학생교육원 총무부장 이현규

◆광주시교육청<3급 승진>▶광주학생교육문화회관장 양주승<3급 전보>▶금호평생교육관장 이홍채▶행정국장 나종훈<4급 승진>▶교육과학연구원 총무부장 김빈<4급 전보>▶동부교육지원청 행정지원국장 권래용<5급 승진>▶자동화설비공업고 행정실장 최철형<공로연수>▶학생교육문화회관장 박태일(3급 부이사관)▶서부교육지원청 평생사회협력과장 이유근(5급 지방교육행정사무관)▶학교시설지원단 감리과장 류시찬(5급 지방공업사무관)▶학교시설지원단 시설지원과장 정철(5급 지방시설사무관)<정년퇴직>▶광주중앙도서관 강성룡(4급 서기관)▶동부교육지원청 김경애(4급 서기관)▶광주전자공업고 김선균(5급 지방교육행정사무관)▶광주학생독립운동기념회관 윤지선(5급 지방교육행정사무관)▶풍암고 김현희(5급 지방교육행정사무관)

◆경북도교육청<4급 전보>▶기획조정관 교육협력관 김정옥▶시설과장 김홍구▶교육수석전문위원 박종활▶문화원 총무부장 김인숙<4급 승진>▶기획조정관 기획담당 주경영▶〃교육안전단 석종서<교육행정 5급 전보>▶총무과 박진우▶행정과 김규활·권오현▶재무정보과 정대림▶적정규모학교육성추진단 이명원▶연수원 행정연수과장 노은희▶포항여자고 행정실장 박유봉▶포항장성고〃백경숙▶안동고〃송후덕▶구미여자고〃박홍기▶구미여자상업고〃우종태▶상모고〃김중태▶영주제일고〃최복영▶경산과학고〃성치우·임상길▶경산자인학교〃이태하▶군위고〃김주대▶석적고〃김명수▶북삼고〃김희철▶포항교육지원청 재정지원과장 한충무▶포항교육지원청 행정지원과장 윤상열▶경주교육지원청 행정지원과장 송재복▶경주교육지원청 평생교육건강과장 김영학▶안동교육지원청 평생교육건강과장 김승엽▶안동교육지원청 행정지원과장 권순자▶구미교육지원청 행정지원과장 김대중▶의성교육지원청 행정지원과장 김봉갑▶청송교육지원청 행정지원과장 조규헌▶예천교육지원청 행정지원과장 박성일▶봉화교육지원청 행정지원과장 박연서▶울진고 행정실장 권상호<교육행정 5급 승진>▶울진고 행정실장 권상호▶도송중〃박정수<사서 5급 전보>▶의성도서관장 최종호<보건 5급 전보>▶포항교육지원청 평생교육건강과장 김후불

◆강원도교육청<3급 승진>▶감사관 허남덕<3급 전보>▶행정국장 최수길▶춘천교육문화관장 심만섭<4급 승진>▶행정국 예산과장 안광현▶속초교육문화관장 오용수▶강원도교육연수원 총무부장 유영택<4급 전보>▶원주교육문화관장 송선호▶삼척교육문화관장 홍성래▶행정국 총무과장 박하영▶〃지식정보과장 박봉훈▶원주교육지원청 행정과장 남호우<5급 전보>▶행정국 행정과장 이현종▶감사관실 감사총괄담당 전운자▶춘천교육지원청 행정과장 이종우▶강릉교육지원청 행정과장 박인준▶태백교육지원청 행정과장 최영일▶삼척교육지원청 행정과장 김준용▶홍천교육지원청 행정과장 정기호▶횡성교육지원청 행정과장 유수환▶영월교육지원청 행정과장 신승관▶평창교육지원청 행정과장 용재중▶양구교육지원청 행정과장 이재수▶인제교육지원청 행정과장 용석태

◆대전시교육청<행정 4급 정년퇴직>▶공보관 서홍원▶대전교육정보원 박일근<행정 4급 공로연수>▶대전교육정보원 총무부장 김기태▶서부 행정지원국장 김교돈<행정 4급 전보>▶안전총괄과장 허진옥▶대전교육정보원 총무부장 임진식▶〃행정정보부장 조영수▶서부 행정지원국장 이만복<행정 4급 승진>기획조정관 이장희(대전시 파견)▶감사관 청렴감사총괄관 양진석<교육행정 5급 정년퇴직>▶대전유아교육진흥원 김연순▶대전괴정고 조성용▶충남기계공업고 박봉주▶서부 운영지원과 김선호<교육행정 5급 공로연수>▶대전국제통상고 정정규▶대전동신과학고 박성환▶대전송촌고 김용현▶동대전고 장영옥<교육행정 5급 전보>▶기획조정관 이은주▶감사관 김은경▶교육정책과 김수인▶총무과 최현주▶재정과 조영준▶대전교육정보원 도기래▶대전동신과학고 박경진<교육행정 5급 승진>▶대전평생학습관 학부모지원과장 김필중▶유성고 윤미선<교육행정 5급 파견>▶교육부 조정미<사서 5급 정년퇴직>▶대전학생교육문화원 차복순<시설 5급 정년퇴직>▶동부 시설지원과 김진성<시설 5급 전보>▶서부 시설지원과장 표남근<공업 5급 전보>▶시설과 김귀남

※지면사정상 싣지 못한 인사는 26일자에 게재합니다.

앱에서만 제공되는 편의 기능
  • · 로그인하면 AD Free! 뉴스를 광고없이 더 깔끔하게
  • · 속보는 물론 구독한 최신 콘텐트까지! 알림을 더 빠르게
  • · 나에게 딱 맞는 앱 경험! 맞춤 환경으로 더 편리하게
Innovation Lab
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서

Posted by 더 하이엔드

영 피프티는 젊다, 생각보다
영 피프티는 젊다, 생각보다

Posted by SIMMONS

인공지능이 바꿀 기업의 미래
인공지능이 바꿀 기업의 미래

Posted by 더존비즈온

K, 도쿄에 상륙하다
K, 도쿄에 상륙하다

Posted by iLab 오리지널

2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정
2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정

Posted by 더 하이엔드

개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드
개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드

Posted by 더 하이엔드

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT