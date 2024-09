인간지능 넘보는 인공지능 … 로봇이 못하는 걸 해야

어떤 기준이 더 이상 통하지 않는 지점. AI 기술이 진보해 인간지능을 초월하는 시점을 말한다. AI 연구로 유명한 레이 커즈와일은 2006년 발표한 『특이점이 온다(The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology)』에서 기계가 인간의 능력을 앞서는 때 특이점이라 부르며 그 시기를 2045년으로 잡았다.