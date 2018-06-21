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사회 사회일반

[인사] 국방부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆국방부▶전력자원관리실 건설관리과장 권대일▶전력자원관리실 물자관리과장 유정율

◆문화체육관광부▶스포츠산업과장 윤태욱

◆부산대▶의무부총장 김휘택

◆디지털타임스<편집국>▶금융정책부 금융팀장 김승룡▶ICT과학부 과학바이오팀장 안경애▶금융정책부 세종팀장 권대경▶산업부 증권부동산팀장 김동욱▶ICT과학부 통신콘텐츠팀장 심화영▶정치국제부 정치팀장 박미영▶산업부 재계팀장 박정일▶ICT과학부 블록체인팀장 이경탁<광고국>▶영업관리팀장 전정하

◆로이슈▶광고마케팅국장 윤일균

◆한국광물자원공사<상임이사 선임>▶기획관리본부장 남윤환<1급 전보>▶경영관리본부장 정장우▶해외자원〃신기흠

◆한국수력원자력<전보>▶정비처장 장영진▶아부다비지사 바라카제2발전소장 전수철

◆한국서부발전<보직이동>▶신성장사업단장 김순교▶태안발전본부장 권유환▶서인천〃김상도▶관리처장 정태호▶발전운영〃최용범▶발전운영처 발전운영실장 박대주▶〃기술처 기술사업화〃임선빈▶태안발전본부 제2발전처장 직무대행 박현철▶해외사업처 해외신재생부장 김성태▶신재생사업처 태양광사업부장 가재규▶관리처 인사운영실장 도형일▶〃인사운영실 인력개발담당부장 김선아▶〃계약자재〃김태희▶〃총무부 본사시설담당〃김성신▶발전운영처 연료조달실장 강세훈▶〃연료조달실 연료자원담당부장 박용연▶〃발전계획〃김종성▶〃기술사업화실 엔지니어링담당〃최봉열▶〃4차산업총괄〃이상용▶〃국산화〃문보현▶태안발전본부 9,10호기 건설관리실장 직무대행 이건우▶〃부장 신윤호▶군산발전본부〃조한권▶건설처 전원기획부 신규사업담당부장 직무대행 김영묵

◆국토교통과학기술진흥원▶기획조정실장 김정완▶가치경영〃김승일▶지식정보〃서종국▶성과지원〃최혜령▶창업사업화지원〃이혜령▶기술인증센터장 이종석▶국토인프라실장 김홍중▶도시건축〃문주원▶철도〃김성종▶교통물류〃박남회▶항공〃이은호▶기획1그룹장 정규원▶기획2그룹장 김윤순▶기획3그룹장 정시교▶기획4그룹장 이갑재▶기획5그룹장 최송욱▶기획6그룹장 박준우▶기획7그룹장 민성진▶기획8그룹장 백승훈▶스마트시티사업단장 조대연▶감사실장 최봉림

◆한국정치문화연구원▶명예회장 송쌍종▶사무차장 신동표

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