첫판 내줬지만 … 90분 육탄방어 ‘대헤아’ 조현우 건졌다

“그 한국인 골키퍼를 리버풀에 데려와라(Bring that South Korean goalkeeper to Liverpool).”

스웨덴전 투혼에 팬들 열광 #맨유 데헤아 빼닮아 ‘대헤아’ 별명 #3순위 GK로 선발, 수퍼세이브 5개 #스웨덴 감독도 “가장 인상적인 선수” #안정환 “몸매 다르지만 제2 이운재”

지난 18일 밤(한국시간) 러시아 니즈니노브고로드에서 열린 한국과 스웨덴의 2018 러시아 월드컵 본선 F조 1차전(한국 0-1 패)이 끝난 뒤 잉글랜드 프리미어리그 리버풀 팬들이 소셜미디어에 올린 글이다. 리버풀 팬들은 한국 대표팀 골키퍼 조현우(27·대구)가 스웨덴의 파상공세를 온몸으로 막아낸 선방쇼를 지켜본 뒤 ‘그를 영입해 리버풀 수문장 역할을 맡기자’는 의견을 줄줄이 쏟아냈다.

영국 매체 HITC는 “리버풀 팬들은 골키퍼 로리스 카리우스(25·독일)보다 조현우가 낫다고 믿고 있다”며 “‘조현우와 계약하라(Sign Cho)’ ‘얼마면 데려올 수 있을까?(How much will the South Korean goalkeeper cost?)’ 등 트윗이 줄줄이 이어지고 있다”고 19일 전했다. 카리우스는 지난달 27일 레알 마드리드(스페인)와의 유럽 챔피언스리그 결승전에서 치명적인 실수를 두 번이나 저질렀다. 이날 리버풀이 1-3으로 패배하면서 카리우스는 ‘패배의 원흉’으로 몰렸다.

‘적장’ 스웨덴 감독도 조현우를 칭찬했다. 얀네 안데르손(56) 스웨덴 감독은 한국전 직후 “가장 인상적인 한국 선수는 골키퍼였다”고 했다. 현장에 모인 각국 기자들도 고개를 끄덕였다.

조현우는 스웨덴전 후반 20분 상대 주장 안드레아스 그랑크비스트(33·크라스노다르)에게 페널티킥으로 실점했지만, 그 한순간을 제외하면 월드컵 데뷔전이라는 사실을 믿을 수 없을 만큼 안정적인 기량을 선보였다.

전반 21분 마르쿠스 베리(32·알 아인)의 슈팅을 몸을 던져 막아냈고, 후반 11분에는 올라 토이보넨(31·툴루즈)의 헤딩 슈팅을 걷어냈다. 손흥민(26·토트넘)이 이끈 공격진이 단 한 개의 유효 슈팅도 기록하지 못하고 쩔쩔매는 동안 결정적인 선방을 5개나 해내며 추가 실점을 막았다.

‘대헤아(대구+데헤아)’라는 별명에 어울리는 활약이었다. 뛰어난 반사신경과 판단력, 체격조건까지 스페인 수문장 다비드 데헤아(28·맨체스터 유나이티드)를 빼닮았다는 뜻에서 소속팀 대구 팬들은 이런 별명을 붙여줬다. 국가대표로 발탁된 이후엔 ‘대한민국+데헤아’의 의미가 더해졌다.

당초 조현우는 대표팀 골키퍼 3명 중 세 번째 순번이었다. 러시아 월드컵 본선을 앞두고 등번호를 정할 때도 김승규(28·빗셀 고베)와 김진현(31·세레소 오사카)에게 각각 1번과 21번을 넘겨주고 23번을 달았다. ‘23명 엔트리의 마지막’으로 스스로를 낮췄다.

그러나 기회가 주어질 땐 무섭게 집중했다. 지난해 11월 세르비아와의 평가전에서 A매치 데뷔전을 치를 정도로 출발이 늦었지만 침착하고 안정적인 방어로 신태용(48) 축구대표팀 감독의 눈도장을 받았다. 지난해 12월 동아시안컵 북한전과 일본전을 거쳐 지난 1월 유럽 전지훈련 몰도바전, 그리고 지난달 온두라스전과 오스트리아 전지훈련 중 세네갈전까지 소화하며 자신의 존재를 알렸다.

신 감독은 스웨덴전에 조현우를 깜짝 발탁한 배경에 대해 “높이를 앞세우는 상대 공격에 대한 대응 능력과 민첩성을 두루 고려한 결정”이라고 말했다. 안정환 MBC 해설위원은 조현우의 활약에 대해 “이번 대회 최고의 선방쇼였다. 한 골을 넣은 것과 다름없었다. 몸매는 다르지만 ‘제2의 이운재’가 나왔다”고 칭찬했다.

조현우는 악바리로도 유명하다. 독일 대표팀 수문장 마누엘 노이어(32·바이에른 뮌헨)처럼 정확한 롱패스로 역습에 기여하고 싶어 오른발잡이면서도 왼발 킥을 집중 연마해 양발잡이가 됐다.

특유의 투지는 가족사랑에서 나온다. 조현우는 2016년 프로통산 100경기 출장 기념행사 당일 홈 관중 앞에서 아내(이희영·30)에게 깜짝 프러포즈를 했다. ‘평생 함께한다’는 의미로 오른팔에 아내의 얼굴을 문신으로 새겨넣기도 했다.

지난해 8월 딸(하린·1)이 태어났을 땐 대표팀 소집 중에도 24시간의 특별휴가를 얻어 산모와 아이의 얼굴을 보고 왔다. 조현우는 지난해 11월 중앙일보와의 인터뷰에서 “경기장에 들어서면 항상 아내와 딸이 어디있는지부터 찾는다. 두 사람을 생각하면 없던 힘도 생긴다”고 말했다.

대구스타디움에서 진행한 당시 인터뷰 도중 그는 인근 포항에서 발생한 지진 여파로 경기장 건물이 흔들리자 벌떡 일어섰다. 공포심 때문인 줄 알았는데 그게 아니었다. 그는 “잠깐만 시간을 달라”고 양해를 구하더니 어딘가로 사라졌다가 30분 만에 아내·아이와 함께 돌아왔다. 그는 “가족들이 여진(餘震)을 무서워해 내진설계가 잘 된 경기장으로 데려왔다”고 했다.

조현우는 스웨덴전을 마친 뒤 “경기 직전에 선발 출전 사실을 알았지만 긴장하지 않았다. 언제든 기회가 오면 잘할 수 있게 준비하고 있었다”며 “비록 1차전에서 졌지만 팀 분위기가 가라앉지 않았으면 좋겠다. 2차전 상대 멕시코는 역습이 수준급이지만 결과를 속단하긴 이르다”며 투지를 불태웠다.

‘수퍼세이브’ 조현우 ● 출생: 1991년 9월 25일(27세)

● 포지션: 골키퍼

● 소속팀: 대구FC

● 체격: 1m89㎝, 76㎏

● 출신학교: 중대부중-중대부고-선문대

● 프로 데뷔: 2013년

● 프로 통산 기록: 158경기 201실점

상트페테르부르크=송지훈 기자 milkyman@joongang.co.kr