1 읽는 중

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도
동일하게 적용됩니다.

사회 사회일반

[인사] 법무부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆법무부<검사장급 전보>▶법무부 기획조정실장 강남일▶법무연수원 기획부장 이영주▶법무연수원 연구위원 최종원▶사법연수원 부원장 노승권▶대검찰청 반부패부장 이성윤▶대검찰청 형사부장 구본선▶서울동부지검장 한찬식▶서울남부지검장 권익환▶서울북부지검장 김영대▶서울서부지검장 이동열▶의정부지검장 양부남▶인천지검장 김우현▶수원지검장 차경환▶춘천지검장 고기영▶대전지검장 조상철▶대구지검장 박윤해▶부산지검장 김기동▶울산지검장 송인택▶창원지검장 이정회▶광주지검장 배성범▶전주지검장 윤웅걸▶제주지검장 송삼현

◆관세청<과장급 전보>▶인천세관 휴대품통관1국장 정승환▶인천세관 휴대품통관2국장 이범주▶관세청 김영환▶서울세관 FTA집행국장 안병옥▶울산세관장 김종호

◆특허청<서기관 승진>▶다자기구팀 황상동▶정보고객정책과 양기성▶복합상표심사팀 이명숙▶국제특허출원심사1팀 이동욱▶사무기기심사과 최창락·강택중▶차세대수송과 박성우▶바이오과 조경주▶특허심판원 배여울▶송무팀 장인욱

◆시흥시<사무관>▶미래산업과장 윤진철▶다문화지원과장 심윤식▶경관디자인과장 엄계용▶보건소 식생활정책과장 김영구▶사업지원과장 홍순호▶목감동장 김정순

◆충북도<5급 전보>▶감사관실 음창규▶청년정책담당관실 전영미▶자치연수원 권혁미▶환경정책과 임근묵▶청남대관리사업소 시설과장 김성기▶식의약안전과 지용석▶치수방재과 이종기▶바이오정책과 김홍식▶수질관리과 이기영▶재난관리과 김관수▶소방종합상황실 이상윤<5급 승진>▶여성정책관실 안용옥▶국가균형발전위원회 파견 이상일▶지역상생발전기금조합 파견 김민회▶세정과 이순회▶일자리기업과 김영옥▶충주세계무예마스터십조직위 파견 임세종·김왕일·오기택▶교통정책과 임영택▶혁신도시발전추진단 곽봉근▶산단개발지원과 정훈▶충북도립대학 최상화▶복지정책과 신영희▶도로관리사업소 옥천지소장 이충희▶북부출장소 산업자원과장 곽용관▶보건정책과 곽경희▶화학물질안전원 파견 안세연▶기후대기과 정철기·임헌태▶혁신도시발전추진단 정진훈▶도로관리사업소 충주지소장 김봉수▶충북경제자유구역청 허혁

◆충북 옥천군<5급 전보>▶기획감사실장 설용중

◆국가인권위원회<부이사관 승진>▶홍보협력과장 김은미

◆대구과학대<대학본부>▶부총장 박지은▶대학발전전략실장 김범국▶기획처장·특성화사업단장 구수용▶학사지원처장 김사영▶교육처장 성영식▶입학처장·LINC+ 사업단장 김영식▶학생복지처장 유명란▶산학취업처장·산학협력단장 우상규▶사무처장 박효석▶전산정보운영센터장·산학취업처 취창업정본센터장 황철준▶영송중앙도서관장 김형섭▶평생교육원장 우성진▶국제교류센터장 김동현▶간호대학장 이우숙▶기획처 부처장 안병구▶학사지원처 교육고정지원센터장 이정은▶학사지원처 교육과정지원센터 팀장 신현태▶학사지원처 학생상담센터장 박민수▶학생복지처 지역사회봉사센터장 최석주<학과장>▶간호학과 김선화▶치위생과 박성숙▶물리치료과 최석주▶안경광학과 장윤석▶의무행정과 박효석▶식품영양조리학부 김정미▶방송엔터테인먼트코디과 남효윤▶유아교육과 신은정▶호텔관광과 임상배▶금융부동산과 김대명▶아동청소년지도과 박호문▶경찰경호행정과 박영호▶서비스컨설팅과 임송국▶의료복지과 김동현▶국방기술행정과 유근환▶컴퓨터정보통신과 이장춘▶측지정보과 이영욱▶반도체전자과 서무교▶건축인테리어과 정용환▶보석감정주얼리과 장영달▶레저스포츠과 윤해철

◆이투데이▶자본시장부장 이채용▶온라인뉴스부장 한지운

◆글로벌이코노믹▶더정치 팀장·부장 김재영

◆EBS▶남북교육교류추진단장 김혜영

◆아리랑국제방송▶방송본부장 임태성▶방송본부 TV제작팀장 윤혜영▶방송본부 방송인프라팀장 송상엽

◆서울주택도시공사▶미래전략실장 윤진호▶서울시정책수출사업단장 신재준

◆한국광물자원공사<상임이사 선임>▶기획관리본부장 남윤환<1급 전보>▶경영관리본부장 정장우▶해외자원본부장 신기흠

◆한국수력원자력<보직이동·겸직>▶발전처장 이신선▶월성원자력본부 제1발전소장 최남우▶발전처 원전종합상황실 운영분석팀장 하훈권

◆국가안보전략연구원▶북한연구실장 김일기▶기획팀장 김현희▶운영지원팀장 박승일▶전산팀장 남상희

◆한국원자력의학원▶안전관리부장 윤상민

앱에서만 제공되는 편의 기능
  • · 로그인하면 AD Free! 뉴스를 광고없이 더 깔끔하게
  • · 속보는 물론 구독한 최신 콘텐트까지! 알림을 더 빠르게
  • · 나에게 딱 맞는 앱 경험! 맞춤 환경으로 더 편리하게
Innovation Lab
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서

Posted by 더 하이엔드

영 피프티는 젊다, 생각보다
영 피프티는 젊다, 생각보다

Posted by SIMMONS

인공지능이 바꿀 기업의 미래
인공지능이 바꿀 기업의 미래

Posted by 더존비즈온

K, 도쿄에 상륙하다
K, 도쿄에 상륙하다

Posted by iLab 오리지널

2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정
2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정

Posted by 더 하이엔드

개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드
개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드

Posted by 더 하이엔드

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT