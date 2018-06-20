[인사] 법무부 外

◆법무부<검사장급 전보>▶법무부 기획조정실장 강남일▶법무연수원 기획부장 이영주▶법무연수원 연구위원 최종원▶사법연수원 부원장 노승권▶대검찰청 반부패부장 이성윤▶대검찰청 형사부장 구본선▶서울동부지검장 한찬식▶서울남부지검장 권익환▶서울북부지검장 김영대▶서울서부지검장 이동열▶의정부지검장 양부남▶인천지검장 김우현▶수원지검장 차경환▶춘천지검장 고기영▶대전지검장 조상철▶대구지검장 박윤해▶부산지검장 김기동▶울산지검장 송인택▶창원지검장 이정회▶광주지검장 배성범▶전주지검장 윤웅걸▶제주지검장 송삼현
◆관세청<과장급 전보>▶인천세관 휴대품통관1국장 정승환▶인천세관 휴대품통관2국장 이범주▶관세청 김영환▶서울세관 FTA집행국장 안병옥▶울산세관장 김종호
◆특허청<서기관 승진>▶다자기구팀 황상동▶정보고객정책과 양기성▶복합상표심사팀 이명숙▶국제특허출원심사1팀 이동욱▶사무기기심사과 최창락·강택중▶차세대수송과 박성우▶바이오과 조경주▶특허심판원 배여울▶송무팀 장인욱
◆시흥시<사무관>▶미래산업과장 윤진철▶다문화지원과장 심윤식▶경관디자인과장 엄계용▶보건소 식생활정책과장 김영구▶사업지원과장 홍순호▶목감동장 김정순
◆충북도<5급 전보>▶감사관실 음창규▶청년정책담당관실 전영미▶자치연수원 권혁미▶환경정책과 임근묵▶청남대관리사업소 시설과장 김성기▶식의약안전과 지용석▶치수방재과 이종기▶바이오정책과 김홍식▶수질관리과 이기영▶재난관리과 김관수▶소방종합상황실 이상윤<5급 승진>▶여성정책관실 안용옥▶국가균형발전위원회 파견 이상일▶지역상생발전기금조합 파견 김민회▶세정과 이순회▶일자리기업과 김영옥▶충주세계무예마스터십조직위 파견 임세종·김왕일·오기택▶교통정책과 임영택▶혁신도시발전추진단 곽봉근▶산단개발지원과 정훈▶충북도립대학 최상화▶복지정책과 신영희▶도로관리사업소 옥천지소장 이충희▶북부출장소 산업자원과장 곽용관▶보건정책과 곽경희▶화학물질안전원 파견 안세연▶기후대기과 정철기·임헌태▶혁신도시발전추진단 정진훈▶도로관리사업소 충주지소장 김봉수▶충북경제자유구역청 허혁
◆충북 옥천군<5급 전보>▶기획감사실장 설용중
◆국가인권위원회<부이사관 승진>▶홍보협력과장 김은미
◆대구과학대<대학본부>▶부총장 박지은▶대학발전전략실장 김범국▶기획처장·특성화사업단장 구수용▶학사지원처장 김사영▶교육처장 성영식▶입학처장·LINC+ 사업단장 김영식▶학생복지처장 유명란▶산학취업처장·산학협력단장 우상규▶사무처장 박효석▶전산정보운영센터장·산학취업처 취창업정본센터장 황철준▶영송중앙도서관장 김형섭▶평생교육원장 우성진▶국제교류센터장 김동현▶간호대학장 이우숙▶기획처 부처장 안병구▶학사지원처 교육고정지원센터장 이정은▶학사지원처 교육과정지원센터 팀장 신현태▶학사지원처 학생상담센터장 박민수▶학생복지처 지역사회봉사센터장 최석주<학과장>▶간호학과 김선화▶치위생과 박성숙▶물리치료과 최석주▶안경광학과 장윤석▶의무행정과 박효석▶식품영양조리학부 김정미▶방송엔터테인먼트코디과 남효윤▶유아교육과 신은정▶호텔관광과 임상배▶금융부동산과 김대명▶아동청소년지도과 박호문▶경찰경호행정과 박영호▶서비스컨설팅과 임송국▶의료복지과 김동현▶국방기술행정과 유근환▶컴퓨터정보통신과 이장춘▶측지정보과 이영욱▶반도체전자과 서무교▶건축인테리어과 정용환▶보석감정주얼리과 장영달▶레저스포츠과 윤해철
◆이투데이▶자본시장부장 이채용▶온라인뉴스부장 한지운
◆글로벌이코노믹▶더정치 팀장·부장 김재영
◆EBS▶남북교육교류추진단장 김혜영
◆아리랑국제방송▶방송본부장 임태성▶방송본부 TV제작팀장 윤혜영▶방송본부 방송인프라팀장 송상엽
◆서울주택도시공사▶미래전략실장 윤진호▶서울시정책수출사업단장 신재준
◆한국광물자원공사<상임이사 선임>▶기획관리본부장 남윤환<1급 전보>▶경영관리본부장 정장우▶해외자원본부장 신기흠
◆한국수력원자력<보직이동·겸직>▶발전처장 이신선▶월성원자력본부 제1발전소장 최남우▶발전처 원전종합상황실 운영분석팀장 하훈권
◆국가안보전략연구원▶북한연구실장 김일기▶기획팀장 김현희▶운영지원팀장 박승일▶전산팀장 남상희
◆한국원자력의학원▶안전관리부장 윤상민