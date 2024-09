서경대, 20일 롯데콘서트홀서 ‘개교 71주년 기념 음악회’

서경대학교 예술대학 음악학부(학부장 조원경)는 2018년 6월 20일(수) 오후 8시 서울 잠실에 위치한 롯데콘서트홀에서 ‘2018 서경대학교 개교 71주년 기념 음악회’를 개최한다.

서경대 개교 71주년을 기념하는 음악회는 청주시립교향악단 상임지휘자인 류성규 교수를 중심으로 서경대 음악학부 재학생 120명이 참가해 수준 높은 무대를 선보일 예정이다.

이번 연주회에서는 차이코프스키의 ‘Polonaise from Opera Eugene Onegin Op.24’를 시작으로 모차르트의 ‘Concerto for Clarinet in A Major, K.622 1st mvt’, 리스트의 ‘Concerto for Piano No.1 in E flat Major’ 등을 연주할 예정이며, 클라리넷 송현종, 바이올린 최희원, 피아노 이예진 등이 함께 출연한다.

서경대 일반대학원 음악학과 조익환 교수가 총괄 기획과 운영을 맡아 진행될 이번 음악회는 동문과 재학생이 함께 모교의 71돌을 축하하고 학생들의 연주 역량을 강화하는 자리로 관심과 기대를 모으고 있다.

온라인 중앙일보