판문점 선언 ‘완전한 비핵화’ 남북한 영문 표현이 다르다

지난 4월 27일 남북 정상이 발표한 판문점선언 속 ‘완전한 비핵화를 통해 핵 없는 한반도를 실현한다’는 내용과 관련, 북한이 영문으로는 ‘비핵지대(nuclear-free zone)’라는 표현을 사용하고 있다고 일본의 도쿄신문이 4일 보도했다.

한반도 전문가인 오쿠조노 히데키(奧園秀樹) 시즈오카(靜岡)현립대 교수의 분석을 토대로 한 기사에서다.

도쿄신문 "北은 한국과 달리 비핵지대(zone)" #日 전문가 "미국의 핵 우산 견제가 목적"

보도에 따르면 북한은 조선중앙통신등을 통한 영문번역에서 “완전한 비핵화를 통해 한반도를 비핵지대로 전환한다(turning the Korean Peninsula a nuclear-free zone through the complete denuclearization)”는 표현을 썼다.

이는 '핵 없는 한반도(nuclear-free Korean Peninsula)’라는 한국 정부의 영문 표현과는 차이가 있다고 오쿠조노 교수는 지적했다.

오쿠조노 교수는 북한이 ‘지대(zone)’라는 표현을 사용한 것과 관련 “미국 등 핵 보유국으로부터 '한반도에서 핵무기를 사용하거나 핵무기로 북한을 위협하지 않겠다'는 약속을 받아내려는 의도가 있다”고 분석했다. 이어 “지금까지 처럼 자신들만 일방적으로 핵을 포기하는 식의 협상은 받아들일 수 없다는 생각도 반영돼 있다”는 견해를 밝혔다.

미국이 한국에 제공하는 핵 우산 등을 염두에 두고 한반도 비핵지대라는 표현을 사용했을 가능성이 크다는 것이다.

도쿄신문은 “미국은 1991년 주한미군을 포함한 모든 전술핵 철폐를 발표했지만 북한은 아직도 계속 의문을 품고 있다”며 “미국이 한국에 제공하는 핵 우산을 안보상의 위협으로 간주하고, 한·미 군사훈련 등에 핵 탑재가 가능한 전략폭격기가 등장할 때마다 강하게 반발하고 있다”고 지적했다.

도쿄=서승욱 특파원 sswook@joongang.co.kr