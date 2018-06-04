[인사] 금융위원회 外

◆금융위원회<과장급 전보>▶금융정보분석원 기획행정실장 유재훈
◆배재대▶하워드대학장 이상원▶서재필〃 김동건▶김소월〃 김홍설▶하워드대 부학장·인문과학연구소장 임진섭▶김소월대 부학장 정희용▶IPP사업단 부단장 김창수▶체육부장 김기탁▶비교법연구소장 김종서▶바이오-의생명공학과장·대학원 생명유전공학과 주임교수 이종수
◆한국폴리텍대▶상임이사 양대웅▶한국폴리텍Ⅱ대학장 김월용▶〃Ⅲ〃 이상권▶〃Ⅴ〃 조선기▶〃Ⅵ〃 이권희▶〃Ⅶ〃 손은일▶〃특성화〃 엄준철▶한국폴리텍대 제주캠퍼스 지역대학장 현창해▶〃안성〃김애령▶〃홍성〃최장윤▶〃순천〃임종대▶〃부산〃이성식▶〃울산〃나종만
◆대구대▶교학부총장 이용세▶대학원장 현성용▶교무처장 문병현▶입학〃백지원▶학생행복〃이윤호▶진로취업처장·홍보비서실장 최진명▶기획처장·정보통신원장 류정탁▶사무처장 나태영▶국제〃이동춘▶캠퍼스시티조성특별사업단장 정재동▶미래융합대학장 김남선▶중앙도서관장 이경호▶중앙박물관장 나인호▶평생교육원장 양흥권▶비호생활관장 김영한▶중앙기기원장 장원구
◆아주경제▶아주경제 논설고문 황호택▶국제부 팀장 김신회▶종합편집부 부장 양원균
◆인천국제공항공사<실·처장>▶사회가치추진실장 최민아▶통합운영센터장 황석▶공항안전실장 석준열▶건설본부 건축기계처장 전형욱▶미래사업추진실 허브화전략처장 조우호<팀장>▶인재개발원 항공교육팀장 조종호▶공항안전실 안전기획팀장 이주현·성기광▶경영혁신본부 상생경영처 자회사협력팀장 김영일▶여객서비스본부 교통서비스처 교통시설팀장 이연근▶〃상업시설처 식음서비스팀장 임성빈▶건설본부 건축기계처 터미널건설팀장 조원기▶미래사업추진실 허브화전략처 국제협력팀장 박원석▶〃항공마케팅팀장 김형일
◆한국토지주택공사▶홍보실장 황정섭
◆한국정치문화연구원▶상임고문 김희언 신백훈▶사무차장 이태선