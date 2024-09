박인비 "US여자오픈 앞두면 진흙 묻은 공 치는 연습"

US여자오픈이 열리는 미국 앨라배마주 버밍엄 인근 쇼울 크릭 골프장에는 지난주에 이어 다시 폭우가 내렸다.

렉시 톰슨 “비 많이 와 진흙 닦게 해야” #박인비 “악조건 충분히 대비 상관없어” #USGA, 전통대로 프리퍼드라이 적용 않기로

한 한국 선수는 “호텔에 있는데도 바다 위에 떠서 파도소리를 듣는 느낌이 날 정도로 비가 많이 왔다”라고 전했다. 주최 측은 29일(현지시간) 코스 보호를 위해 경기장을 폐쇄, 연습라운드 등을 전면 금지했다.

코스는 물에 흠뻑 젖었다. 1라운드가 시작되는 31일까지 비는 그치겠지만 코스 상태는 정상으로 돌아오지 않아 경기 중 공에 진흙이 묻을 것으로 보인다.

이에 따라 주최측인 USGA는 페어웨이에 있는 공을 집어 들고, 닦아서 다시 놓아서 치는 프리퍼드 라이 룰을 적용 여부를 검토했다.

일반대회라면 별 문제는 아니다. 페어웨이 상태가 좋지 않으면 일반적으로 프리퍼드 라이 룰은 적용된다. 경기가 공정해지고 시간이 지연되지 않기 때문이다. 그러나 US오픈에서는 다른 얘기다.

골프 전통의 수호자를 자처하는 US오픈에서는 한 번도 프리퍼드 라이가 적용되지 않았다. 대회를 주최하는 미국골프협회(USGA)는 play it as it lies(어떤 상황에서도 공을 원래 있는 대로 친다)라는 조항을 골프의 헌법 비슷한 것으로 여기고 있다.

렉시 톰슨은 “코스 상태로 보면 다른 방법이 없다”면서 프리퍼드 라이 적용을 주장했다. USGA는 프리퍼드 라이 적용을 배제하지는 않았다. 그러나 가능하면 전통을 유지하기를 원했다.

USGA는 “US오픈이 모두 완벽한 페어웨이에서 경기한 것은 아니다. (불공정한 것 같은 상황을 이겨내는 것이) US오픈의 매력이기도 하다”고 밝혔다.

박인비는 프리퍼드 라이를 적용하지 않아도 문제가 없다는 입장이다. 그는 “US오픈 전에는 항상 진흙 묻은 공을 치는 연습을 한다. US오픈은 프리퍼드 라이를 적용하지 않았으니 만약 이번에 프리퍼드 라이를 적용한다면 놀랄 것”이라고 말했다.

결국 USGA는 29일 밤 프리퍼드 라이를 적용하지 않기로 결정했다. 가능한 모든 방법을 써서 최대한 골프 코스를 정상적으로 만들겠다고도 했다.

한편 비 때문에 선수들은 연습라운드를 하지 못해 발을 동동 구르고 있다. USGA는 가급적이면 대회 전날인 30일 코스를 열고 연습라운드를 허용할 계획이지만 확실하지는 않다. 코스 상태에 따라 결정될 예정이다.

일반 대회라면 연습라운드를 하지 못해도 별 문제가 없다. 매년 치러지는 코스에서 경기하기 때문이다. 그러나 US오픈은 매년 경기장을 바꾼다. 선수들은 한 번도 라운드 해보지 못한 골프장에서 가장 상금이 크고 권위 있는 메이저대회를 치러야할 가능성도 있다.

연습라운드 기회로 보면 지난 주 열린 볼빅 챔피언십 컷탈락 선수들이 다소 유리하다.

LPGA에는 US오픈 같은 상금이 큰 다음 대회에 집중하려 전 주 열리는 대회에 불참하는 선수를 줄이기 위한 연습라운드 참가 규정이 있다.

전 주 대회 기준, ^참가자격 없는 선수들은 연습라운드가 무제한 가능하고 ^컷탈락자들은 토요일부터, ^참가자격이 있으나 불참한 선수들은 일요일 오후 5시 이후에 다음 대회 코스에 나갈 수 있다. 위반할 경우 한 번 마다 1000달러를 내야 한다.

따라서 이번 US여자오픈은 LPGA 투어 출전권을 가진 선수들이 참가 자격이 없는 선수에 비해 불리하다. 또 볼빅 챔피언십에 참가해 컷 통과한 선수들이 컷탈락한 선수들보다는 US오픈 연습라운드 참가 기회가 적다.

성호준 기자 sung.hojun@joongang.co.kr

※USGA가 29일 밤 프리퍼드 라이를 적용하지 않기로 결정함에 따라 '프리퍼드 라이 적용 고려'를 '적용하지 않기로'로 수정했습니다.