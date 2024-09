[서소문사진관] 스팅, 브라운대학 명예박사학위 받고 'My One and Only Love' 불러

가수 스팅이 27일(현지시간) 미국 로드아일랜드주 프로비던스에 있는 브라운대학 졸업식에서 명예박사학위를 받았다. 이날 브라운대학은 스팅과 부인 트루디 스타일러를 포함해 7명에게 명예박사학위를 수여했다. 스팅은 1977년 록밴드 '더 폴리스(The Police)'를 결성해 'Every breath you take'를 빅히트시켰고, 1984년 이후 솔로 가수로도 활동하면서 'Englishman in New York','Shape of my heart' 등을 각국 차트에 올리며 왕성한 활동을 하고 있다. 부인 스타일러와 함께 열대우림을 보호하는 환경단체 '열대우림 기금(Rainforest Fund)'을 만들어 세계 각지의 열대우림과 원주민을 보호하는 사회활동도 20년 넘게 하고 있다.

영국 출신인 스팅은 마지막으로 명예박사학위를 받은 후 가진 답사에서 "지금껏 아메리칸 드림, 뮤직, 컬처에 많은 영감을 받아왔고, 아메리칸 드림은 미국만이 아닌 전 세계 사람들에게 해당한다"고 말하며 "졸업생들이 나은 미래를 만들기를 기대한다" 고 당부했다. 마지막으로 본인 히트곡 대신 많은 영감을 받았던 미국 노래 '마이 원 앤 온리 러브(My One and Only Love)를 아내에게 바친다고 말하며 축가를 불렀다.

브라운대학은 250년의 역사를 지닌 동부 아이비리그에 속한 명문사립대학으로 이날 2795명의 학부, 대학원, 명예학위수여자들에게 학위를 수여했다. 스팅 부부 외에도 이탈리아 미술가 주세페 페노네, 노벨상 물리학 수상자 마이클 코스털리츠 등이 명예박사학위를 받았다.

