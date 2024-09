오세득 셰프 ‘레스토랑 ㅇㅅㄷ’, 프랑스 화장품 클라란스와 협업 메뉴

프랑스 화장품 브랜드 '클라란스'와 스타 셰프 오세득이 건강하고 아름다운 협업을 시작했다. 최근 청담동에 새롭게 문을 연 오세득 셰프의 모던 프렌치 퀴진 ‘레스토랑 ㅇㅅㄷ’이 미식가들의 주목을 받고 있는 가운데, 레스토랑을 찾는 많은 고객들을 위한 특별한 메뉴를 준비한 것.

오세득 셰프는 프랑스 식물성 화장품 브랜드 클라란스의 브랜드 철학이자 캠페인에서 영감을 받은 특별 디저트 메뉴 <it's all about you-당신을 위한 모든 것>을 준비했다. 아마란스, 귤, 민트, 꿀, 모링가, 강황 등 클라란스 베스트셀러들의 주요 성분을 이용한 5종의 프티 푸르(Petit Four:식후에 커피와 함께 제공되는 한입 사이즈 케이크)를 즐길 수 있다(디너 타임에만 제공). 또한 5월 18일부터 한 달간 디너 메뉴를 주문하는 테이블마다 클라란스의 베스트셀러 체험분 2종을 증정한다.

1954년 프랑스에서 탄생한 클라란스는 '건강한 아름다움'에 지대한 관심을 가지고 있었던 의사 출신 '자크 쿠르탱 클라란스'에 의해 설립된 브랜드이다. 클라란스는 세계 최초로 100% 순식물성 오일을 이용한 트리트먼트를 선보인 '클라란스 뷰티 인스티튜트'의 성공을 바탕으로 독보적인 식물성 스킨케어 제품들을 선보이며 60년 이상 프랑스 정상급 뷰티 브랜드로 인정받고 있다. 또한 한국은 물론 150여 개국, 1만3000여 개 매장을 통해 전 세계 고객들의 사랑을 받고 있다.

온라인 중앙일보