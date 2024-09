서울우유 ‘Grill Grill Cheese’, 에피 국제광고제 본상 수상

맥켄월드그룹 코리아가 서울우유 ‘Grill Grill Cheese’ 캠페인으로 2018 에피 국제광고제(Effie Awards Asia Pacific) 푸드 카테고리에서 동상을 수상했다. Effie Awards는 1968년에 미국에서 창시된 광고제로 가장 효과적인 마케팅 커뮤니케이션을 이끌어낸 아이디어에 주어지는 어워드로, 마케팅 효과 분야에서 최고 권위를 보유하고 있다.

Grill Grill Cheese 캠페인은 한국의 전통적인 외식 스타일과 굽는 치즈를 결합하여 새로운 음식문화를 만들어냄으로써 국내 치즈를 효과적으로 알림과 동시에 치즈에 대한 고전적인 인식 또한 전환시켰다. 특히 2018년에는 국내 에이전시 중 맥켄월드그룹 코리아만 에피 어워드 본상을 수상하는 쾌거를 이뤄냈다.

이번 어워드에서 맥켄월드그룹(McCann Worldgroup)은 그랑에피를 포함하여 금상 6개, 은상 13 개, 동상 6개 등 총 28개의 메달로 가장 많은 상을 받았으며, ‘2018 올해의 에이전시상(Agency Network of the Year at 2018 Effie APAC)’ 또한 수상하였다. 이는 여러 글로벌 네트워크 에이전시 중에서도 맥켄월드그룹(McCann Worldgroup)이 가장 뛰어난 크리에이티브와 마케팅 역량을 가지고 있음을 입증하는 결과이다.

