사이버한국외대 TESOL대학원, 서강대·한양대와 ‘언어학 학술행사’

사이버한국외국어대학교 TESOL대학원은 지난 5월 19일(토) 한양대학교에서 ‘PSYCHOLINGUISTICS ROUND TABLE 2018’을 개최했다. 대학원의 이번 학술행사는 다른 대학과 적극적인 학문 교류를 통한 대학원생들의 학술역량과 연구력 향상 기회 제공을 위해 서강대학교, 한양대학교와 공동으로 추진되었다.

‘The Structure, Acquisition, and Processing of Morpho-Syntax’를 주제로 한 학술행사를 위해 루카 오니스 교수(Nanyang Technological University), 윌리엄 오그래디 교수(University of Hawaii at Manoa), 세츠킨 아슬란 박사(University of Nice Sophia Antipolis), 이정민 명예교수(서울대) 등 국내·외 저명한 언어학자들을 초청했다.

언어의 구조, 습득과 형태-통사 처리를 중심으로 ‘WORD ORDER & CASEMARKING’, ‘ARGUMENT & CASE’, ‘EVIDENTIALITY & MODALITY’ 3개 세션으로 나눠 각기 다른 연구주제 발표와 토론을 통해 관련 분야를 다양하고 심도 있게 살펴봤다.

학술행사에 참가한 대학원생은 “언어학 분야의 저명한 교수님들과 만나 주제별 의견을 공유하고 논의할 수 있어 영광”이라며 “평소 온라인 화상세미나 등을 통해서 학업에 도움을 받고 있지만 대학원의 활발한 오프 학술행사를 통해 더욱 풍부한 배움의 기쁨을 경험하고 있다”고 전했다.

한편, 사이버외대 TESOL대학원은 정규 석사학위 과정을 운영하고 있는 국내 유일의 사이버대학교 TESOL대학원으로 △이론과 실용교육을 융합한 차별화된 영어교육 커리큘럼 △내·외국인 교수의 수준 높은 강의 콘텐츠 △토요 오프라인 특강과 영어교육 트렌드에 맞춘 전문가 초청 콜로퀴엄 △최신 스마트러닝 및 온·오프라인 블렌디드 러닝 △해외 어학연수 및 문화탐방 프로그램 △다양한 장학금 혜택 등을 제공하고 있다.

TESOL대학원 2019학년도 전기 신입생 모집은 2018년 11월경 실시할 예정이다.

온라인 중앙일보