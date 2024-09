'세기의 결혼식' 입술 읽어보니… 메건이 말했다 "키스할까요?"

영국 왕위계승 서열 6위 해리 왕자와 할리우드 배우 출신 메건 마클의 ‘세기의 결혼식’이 열린 지난 19일(현지시간). 전 세계의 눈과 귀가 윈저성 결혼식 중계에 집중된 가운데 신랑 신부와 이들을 축하하러 모인 하객들의 작은 손짓·속삭임도 호기심을 자극했다. 현장 마이크가 잡아내지 못한 이들의 사적인 대화는 어떤 내용이었을까.

영국 익스프레스 등 여러 해외매체가 구화법(독순술) 전문가를 동원해 이날 오간 말말말을 유추해냈다. 마치 지난 4월27일 판문점 남북정상회담에서 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 도보다리 밀담 일부를 이들의 입술 모양으로 읽어낸 것과 같다. 익스프레스가 인용한 티나 라닌 등 전문가의 ‘입술 읽기(lip-reading)’를 재구성하면 다음과 같다.

“Are you ok? You look amazing.”