우고스 쇼핑몰, 6월 1일 ‘I’M THE ONE’ 힙합 콘서트 연다

쇼핑에 게임을 접목시킨 우고스 쇼핑몰이 오는 6월 1일 장충체육관에서 열리는 ‘슈퍼 브랜드 No1. i’m the one 힙합콘서트를 주최하며 티켓 판매에 나섰다. 우고스 쇼핑몰 관계자는 i’m the one 힙합 콘서트는 한국의 정상급 힙합 아티스트들이 모여 최고를 가리는 컨셉으로 아티스트 개개인의 화려한 무대와 예상치 못한 퍼포먼스까지 한순간도 눈을 뗄 수 없는 무대를 선보일 예정”이라고 밝혔다.

화려한 라인업의 i’m the one 힙합 콘서트는 자이언티, 스윙스, 비와이 외에도 창모, 김효은, 해쉬 스완, Plan.Z와 Mnet ‘고등 래퍼2’ 프로그램의 우승, 준우승자인 하온과 빈첸(VINXEN)이 출연한다.

이번에 i’m the one 브랜드를 런칭한 우고스 쇼핑몰은 이번 힙합 콘서트를 시작으로 계속해서 SUPER BRAND i’m the one이라는 이름으로 공연을 이어 나갈 예정이다.

우고스 강찬고 대표는 “엔터테인먼트 쇼핑몰을 표방하는 우고스가 트렌드 세터인 젊은이들과 원활한 소통과 콜라보레이션을 위해 콘서트를 준비하게 되었다. 이와 더불어 우고스 쇼핑몰 회원들에게는 이벤트 등으로 다양한 혜택을 줄 예정이다”라고 밝혔다.

우고스 쇼핑몰은 i’m the one 힙합 콘서트 스탠딩 좌석 2000석 티켓 판매와 함께 신규 가입 및 구매 회원 대상으로 이벤트를 진행한다. 우고스 쇼핑몰을 통해 콘서트 티켓을 구매하는 회원에게 5% 할인 쿠폰 400장(선착순)을 제공하며, 9명의 출연진 중 자신이 가장 좋아하는 가수를 응원하는 응원 댓글을 남기면 우수 댓글 20개를 선발하여 약 20만원 상당의 뷰티 제품을 증정한다.

또한 우고스는 티켓을 구매하는 모든 회원에게 우고스의 할인 혜택인 결제후추가할인을 제공하고 있으며, 티켓 구매 시 최소 5%부터 최대 100%까지 추가로 할인을 더 받을 수 있다고 전했다. 결제후추가할인은 신규 가입 시 1회 무료로 이용할 수 있다.

i’m the one 힙합콘서트는 오는 6월 1일 오후 7시 30분부터 약 3시간 동안(예정) 장충체육관에서 개최된다. 티켓 예매는 우고스 쇼핑몰과 인터파크를 통해 할 수 있다.

온라인 중앙일보