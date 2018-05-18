[인사] 국무조정실·국무총리비서실 外

◆국무조정실·국무총리비서실▶재정금융기후정책관 나주범
◆기획재정부<국장급 인사>▶재산소비세정책관 김태주
◆여성가족부▶권익증진국장 최창행
◆한국주택협회▶상근부회장 김형렬
◆전력거래소<직급 승진><처장>▶기획처 성과관리팀장 정언진▶전력계획처 장기수요전망팀장 김상일▶계통운영처 수급계획팀장 김태훈▶전력계획처 전원계획팀장 류성호▶중앙전력관제센터 수급운영팀장 정응수<부장>▶기획처 성과관리팀 차장 박기현▶계통운영처 수급계획팀 차장 김진학▶경영지원처 사옥관리팀 차장 서왕중▶정보기술처 IT기획팀 차장 이강재▶정보기술처 IT운영팀 차장 이윤기
◆우정사업본부<과장급 전보>▶남울산우체국장 이영필
◆폴리뉴스▶광고마케팅국 국장 이승우
◆소셜뉴스 위키트리▶편집국 부국장·산업부장 김종훈
◆서울신문▶편집국장 박찬구
◆파이낸셜뉴스<승진 전보>▶경영지원실장(국장대우) 이두영▶오피니언부장 안삼수▶증권부장 윤경현▶건설부동산부장 전용기▶생활경제부장 김경수▶사회부장 박인옥▶디자인부장 정재선▶편집부장 김정순▶사진팀장 김범석▶산업부장 김용민▶논설위원실 논설위원 정훈식▶정보미디어부장 양형욱▶금융부장 김홍재
◆데일리경제뉴스▶대표·발행인 김병호